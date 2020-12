Donazione in-Divisa per i pompieri di Pordenone

I Vigili del Fuoco di Pordenone provenienti da tutte le sedi del Comando (Maniago, Pordenone, San Vito al Tagliamento e Spilimbergo), nei quattro giorni che precedono il Natale 2020, si sono avvicendati, numerosi, al Centro Trasfusionale dell'Ospedale Santa Maria degli Angeli per effettuare la raccolta di sangue e plasma, unendosi alla causa avviata lo scorso mese dal Capo Dipartimento Laura Lega e il Capo del Corpo Fabio Dattilo: “Il cuore grande e generoso dei #vigilidelfuoco si unisce alla causa di @donatorinati_ps: donare sangue è vita!".

In questo difficile momento per tutta la popolazione e vista l'impossibilità di accompagnare Babbo Natale nel reparto di Pediatria per la consueta consegna dei regali ai più piccoli, i Vigili del Fuoco hanno voluto manifestare la loro vicinanza ai più bisognosi, dando il proprio contributo con un'iniziativa altrettanto concreta, importante e oggi più che mai necessaria: da lunedì 21 a giovedì 24 dicembre, oltre 30 (dei 180) pompieri, in servizio permanente e volontario ed in quiescenza hanno donato oltre 15 litri di emocomponenti tra sangue intero e plasma, individuando inoltre sette nuovi donatori.

Nella giornata di mercoledì 23 il Comandante dei Vigili del Fuoco Giovanni Greco ha incontrato il Direttore del Centro Trasfusionale Andrea Bontadini; assieme hanno sottolineato l'importanza di queste ed altre simili iniziative, indispensabili per garantire le cure ai malati. Il 24 invece sono stati consegnati i calendari dell'Associazione Vigili del Fuoco di Pordenone in segno di vicinanza al Centro Trasfusionale e al Reparto di Pediatria dell'Ospedale cittadino.

Le quattro giornate di "Donazione in-Divisa", a fianco di Avis, Afds e Fidas, concludono il 2020 che, nonostante il Covid, è stato comunque ricco di iniziative: Associazione Vigili del Fuoco di Pordenone, Associazione Nazionale Vigili del Fuoco, Associazione Italiana Sclerosi Multipla, Associazione Italiana per la Sindrome di Phelan-McDermid, SOMSI, A fâ ben nol è mai mâl, Siamo Tutti Nati Prematuri sono solo alcune delle numerose associazioni o eventi che hanno coinvolto i pompieri della Destra Tagliamento, rendendo l'attivita di Soccorso dei Vigili del Fuoco di Pordenone, più inclusiva e solidale.

I Vigili del Fuoco di Pordenone colgono l'occasione per augurare Sereno Natale e Buon Anno a tutti i cittadini.