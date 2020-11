La Commissione pari opportunità di Pasian di Prato, in collaborazione con il Comune di Campolongo Tapogliano, organizza due webinair, con traduzione istantanea in arabo, dedicati al mondo femminile e la violenza di genere.

Il primo, intitolato 'Donne Insieme per il contrasto alla violenza sui minori', è programmato per venerdì 20 novembre, alle ore 18.30.

La partecipazione è gratuita e il webinar si terrà su piattaforma zoom.

Mercoledì 25 novembre, alle ore 18:30, il secondo webinair 'Donne Insieme non solo il 25 novembre', sulla piattaforma Zoom.

Per ottenere l'indirizzo è sufficiente iscriversi mandando una mail all'indirizzo: webinar@anmita.it

I due appuntamenti sono organizzati in partnership con l’Associazione Nazionale Italia- Pakistan. Relatrici Costanza Layla Stoico, psicologa – criminologa, educatrice professionale, e Khadija Hajou, mediatrice linguistica e culturale, esperta in violenza di genere.