Donne per le Donne, a Tavagnacco iniziative al femminile

Venerdì 18 novembre alle 18.30 presso la Sala Consiliare “Egidio Feruglio” di Feletto Umberto si conclude il ciclo di incontri promossi dall’Assessorato alla Cultura e Pari Opportunità del Comune di Tavagnacco: “Donne allo specchio: scrittrici a confronto”. Interverranno Lara Calligaris - che condividerà la pubblicazione realizzata all’interno di un ospedale, “Incontri” - e Roberta Avallone - con la raccolta di racconti appena pubblicata "Continuare a vivere". Sarà un dialogo tra penne, cuori e un sentire profondamente empatico, per dare voce a storie di donne, ma non solo: due scrittrici - e insegnanti - a confronto sul tema della forza della vita; un viaggio attraverso storie di resilienza, declinate in questa serata - dedicata alle donne - al femminile.

Quest’iniziativa si inserisce infatti in un quadro ampio di eventi volti a sensibilizzare la comunità sul tema della violenza contro le donne: il Comune di Tavagnacco da sempre si impegna a dar voce alle categorie più fragili e, proprio nel mese in cui se ne celebra la Giornata internazionale, attraverso altre serate dedicate.

L’Associazione Viento Flamenco infatti presenterà “Mujeres que Luchan” (Donne che lottano) venerdì 25 novembre alle 20.45 presso il Teatro “Luigi Bon” di Colugna, dove verrà offerto un omaggio speciale alle donne, dal sapore andaluso, con uno spettacolo carico di emozioni, riflessioni e suggestioni su tutto ciò che ruota attorno al mondo femminile.

La Commissione Pari opportunità e il Centro di ascolto e consulenza delle donne poi, che promuove sinergicamente iniziative utili a mantenere alta l’attenzione nei confronti della violenza di genere attraverso azioni, anche formative per contrastarla, ha messo a punto una locandina da diffondere tra gli esercizi commerciali del territorio per sensibilizzare ulteriormente l’attenzione nei confronti della violenza di genere. Va ricordato che da oltre vent’anni il Centro è attivo sul territorio di Tavagnacco: le azioni e gli interventi continuano a moltiplicarsi, quanto le persone fragili che nel tempo vi trovano supporto.