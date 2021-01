Dono speciale dalla Falegnameria regionale di Fusine

La Direzione regionale Risorse agroalimentari, forestali e ittiche ha ricevuto in dono dalla Falegnameria regionale di Fusine una scultura in legno che rappresenta un camoscio in grandezza naturale, opera di Roberto Filaferro.

L'assessore Stefano Zannier ha espresso il suo "ringraziamento per la magnifica scultura ricevuta, che sta a testimoniare l'alta professionalità delle maestranze della Falegnameria regionale di Fusine. Con la loro abilità e creatività, in questi ultimi anni, hanno saputo implementare la loro attività con questa parte artistica, creando sculture e oggetti di splendida fattura apprezzati dal pubblico". Secondo Zannier, si tratta di un'attività "che integra e completa l'impegno notevole che da sempre viene svolto a supporto del Servizio Foreste e del Corpo Forestale per il mantenimento e la valorizzazione del patrimonio regionale nel compendio della zona di Fusine".

La Falegnameria, che opera da vent'anni, utilizza esclusivamente legname dei boschi tarvisiani certificato Pefc, parte integrante della gestione sostenibile delle foreste regionali.