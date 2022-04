Dopo due anni di assenza, a Pordenone torna la fiera più amata

Si è aperta con la tradizionale ricerca dei pezzi migliori da parte dei visitatori più mattinieri la 56esima edizione di Fiera del Radioamatore – Hi Fi Car in programma alla Fiera di Pordenone sabato 23 e domenica 24 aprile 2022.

Ottima la presenza del pubblico con oltre 4.800 persone già entrate nelle prime 3 ore, di buon auspicio per raggiungere il risultato 2019.

Con i suoi oltre 200 espositori totali e il pubblico atteso da tutto il Nordest Italia e da Slovenia e Croazia, è questa la manifestazione leader in Italia nel settore dell’elettronica di consumo e informatica low cost, nonché punto d’incontro per tutti coloro che vivono la “passione digitale”. Due ulteriori manifestazioni che si tengono in contemporanea arricchiscono ancora di più l’offerta espositiva compresa nell’unico biglietto di Fiera del Radioamatore Hi-Fi Car. Si tratta di Nordest Colleziona-Uniformexpo mostra mercato di collezionismo militare, filatelia e numismatica che si tiene nei padiglioni 8 e 9 e Fotomercato, mostra scambio di antiquariato, modernariato e digitale fotografico al padiglione 8. Da sempre punto di riferimento nel settore digitale in continua evoluzione, Radioamatore si afferma ora anche come tappa fondamentale per lo shopping vintage con tante occasioni di acquisto introvabili nei circuiti commerciali tradizionali.

A cavallo tra futuro e passato ecco le aree tematiche inserite in questo grande evento alla Fiera di Pordenone: la Linux Arena, un open space per offrire al pubblico le migliori tecnologie presenti nel panorama del software libero, il Mercatino del Radioamatore e Hi-Fi d’Epoca, un’occasione di confronto tra radioamatori, collezionisti e appassionati di vecchie radio, grammofoni e hi-fi di ogni epoca e stile, apparecchiature per radioamatori usate, i trofei hi-fi car & tuning dove centinaia di auto allestite con i più performanti impianti multimediali e le più stravaganti carrozzerie ed interni si sfidano a colpi di kit estetici e "watt” e Frogbyte, un lan party dedicato al mondo dei videogiochi.

Di particolare interesse l’area makers al padiglione 5 dove alcuni tra i principali laboratori del Friuli Venezia Giulia e del Veneto hanno collaborato per dare vita a un grande makerspace temporaneo con animazione e workshop su elettronica, robotica e fabbricazione digitale. Si tratta del makerspace Linolab di Pordenone, ospitato dalla Casa dello Studente Lino Zanussi, l'hackerspace Mittelab di Trieste e, per la prima volta a Radioamatore, la Rete degli Innovation LAB della Regione Veneto che presenta il progetto VOID, Veneto Orientale Innovation District, ed i più recenti studi e prototipi riguardanti la “Smart Home” e la trasmissione dei dati nel settore vitivinicolo sviluppata attraverso il controllo di rete di centraline in collaborazione con il Biodistretto del Veneto Orientale.

Non mancheranno infine, come da tradizione, la mostra di una selezione di macchine per la prototipazione rapida e la possibilità per i visitatori di portare a casa un esclusivo mini-gadget stampato in 3D direttamente in Fiera come originale souvenir dell'evento. Nel padiglione 7 ha destato parecchia curiosità una mostra di auto e moto d’epoca che è di preludio al nuovo evento MOTORI D’EPOCA, Mostra mercato di mezzi a motore storici e accessori, che vedrà la luce nel 2023, presumibilmente a fine Aprile, primi di Maggio.

Fiera del Radioamatore Hi-Fi Car, Fiera di Pordenone 23 e 24 aprile 2022. Domenica 9 -18 www.radioamatorepordenone.it