Dopo due anni di stop, torna 'Ronchi in bici'

Arriva alla sua 22esima edizione e torna dopo due anni di stop “Ronchi in bici”, la pedalata ecologica aperta a tutti e promossa, a Ronchi dei Legionari, dal gruppo dell'associazione nazionale alpini, intitolato al volontario giuliano Antonio Valent, assieme alla Protezione civile, al Pedale Ronchese e all'amministrazione comunale.

L'appuntamento è fissato per domenica 5 giugno, con partenza alle 10 dalla baita alpina di via Soleschiano e da qui i partecipanti, che non avranno l'obbligo di iscriversi, percorreranno 10 chilometri lungo le strade della cittadina, ma anche di San Pier d'Isonzo.

Al termine le “penne nere” offriranno a tutti la pastasciutta. “Ancora una volta – spiega il capogruppo dell'Ana, Giorgio Grizonich (nella foto) – riproponiamo una manifestazione che, almeno per un giorno, ci permetterà di lasciare a casa le automobili. C’è una gran voglia di riscoprire la città in sella ad una bicicletta e di stare assieme per una mattinata di festa. Così è stato anche negli anni passati ed è stato bellissimo vedere tante persone al via di questa kermesse. Siamo davvero felici di tornare dopo due anni di sospensione a causa della pandemia”.

Un appuntamento che, negli anni, ha saputo rilanciare quella tradizione che, negli anni Settanta, era “Tutti in bicicletta”, una manifestazione che per Ronchi dei Legionari era un qualcosa di irrinunciabile. E dovrà essere così anche per l'iniziativa proposta dagli instancabili e sempre presenti alpini ronchesi. Una giornata tutta dedicata agli amanti della bicicletta, un'occasione per stare assieme, per divertirsi e per riaffermare la necessità di dotare la città ed il territorio tutto di nuove e sicure piste ciclabili.

Il gruppo ronchese dell’associazione nazionale alpini trova le sue radici la sera del 26 gennaio del 1922, quando, nella sala maggiore della Società alpina delle Giulie, si tenne l’assemblea costitutiva della sezione di Trieste dell’Ana. Ma si dovranno aspettare alcuni anni prima della costituzione ufficiale del gruppo, avvenuta proprio novant’anni orsono. Il nuovo gruppo venne intitolato al volontario giuliano Antonio Valent, appartenente ad una vecchia famiglia ronchese.