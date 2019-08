Dopo l'estate lavori al Museo civico e casa della musica

Il Comune di Pordenone ha intercettato un finanziamento statale di 170 mila euro per interventi di efficientamento energetico. Il contributo sarà utilizzato per l’ulteriore riqualificazione di palazzo Ricchieri, sede del museo civico d’arte, e per la sistemazione della casa della musica, l’edificio che si affaccia su via San Quirino (adiacente ai campetti esterni della fiera vecchia), sede della filarmonica cittadina.

A deliberarlo è stata la stessa giunta comunale riunitasi venerdì scorso, che per recepire il contributo ha adottato una variazione di bilancio. I lavori partiranno tra fine settembre e ottobre. Al museo, che è già stato interessato da sistemazioni, le opere riguarderanno l’impianto di climatizzazione e riscaldamento. Verrà installata una pompa di calore modulabile in base alle necessità e capace di estrarre energia da fonte rinnovabile, l’aria esterna, per raffrescare in modo efficiente i locali senza dover installare anche un impianto di condizionamento. Anche il rumore generato sarà molto basso.

Alla casa della musica verranno sostituiti i serramenti e realizzato il cappotto. Per la fine della prossima estate l’edificio sarà di fatto rinnovato e avrà anche una performance sonora migliore sia all’esterno che all’interno per i musicisti.

"Gli interventi – commentano dal Comune - si aggiungono al grande piano pluriennale da 6 milioni per la riqualificazione energetica di 88 edifici pubblici. Il piano coinvolge scuole, impianti sportivi, musei e uffici. Le opere ridurranno i consumi di energia del 17,6 per cento e abbatteranno le emissioni per un valore di 724 tonnellate di co2 in meno ogni anno. Tutto questo grazie al nuovo contratto in partneriato pubblico e privato che abbiamo stipulato con la società di servizi energetici Siram".