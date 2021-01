Dopo lo skate park sostenuto da Elisa un'area fitness

Dopo lo skate park, un'area fitness. Ecco la proposta che avanza a Ronchi dei Legionari e che, se realizzata, andrebbe a completare l'offerta di una zona già molto frequentata che è quella degli impiuanti di base.

Si è fatta avanti, nelle scorse settimane, una ditta specializzata nel settore e l'area appetibile per realizzare un percorso ginnico nel quale mantenersi in forma potrebbe essere quella alle spalle di androna Palmada, tra il palasport e la “stecca”. Una proposta ora al vaglio dell'amministrazione comunale e che andrebbe colta al volo per dare un'opportunità in più a giovani ed anche ai meno giovani della cittadina.

Persone che già oggi animano la zona, nella quale ci sono giochi per i bambini, una pista ciclabile ed anche panchine. Da qualche settimana a questa parte, poi, funziona a pieno regime anche lo skate park realizzato, come ben si sa, anche grazie al contributo della cantante Elisa. “Mi è piaciuta l'idea di poter contribuire ad un progetto che potesse farli stare assieme – aveva detto - praticando uno sport in sicurezza, distanziati ma non isolati e visto poi che mi piace molto lo snowboard ho scelto di contribuire alla creazione di un parco skate. Il parco verde è sempre stato importante per me e ho pensato di proporre un regalo che potesse contribuire a far brillare un'area verde dove si sono già realizzati tanti progetti importanti come il Giardino di Natale e il torneo di curling bisiac. Un'alternativa simpatica e a costo zero per i ragazzi”.

Una realizzazione che ha fatto risaltare l'anima ecologista dell'artista, omaggiata anche con una borraccia in materiale riciclato e riciclabile. E ora la speranza è che si possa passare alla fase successiva, ovvero quello della realizzazione di un'area fitness adatta a tutti e che che sia da sprone per coloro i quali, magari, non hanno la possibilità di pagare la retta di una palestra o che, in questo modo, possano anche ovviare alla chiusura delle palestre.