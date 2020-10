Dopo quasi 6 mesi ha riaperto il centro anziani a Casarsa

Dopo quasi 6 mesi, lunedì scorso ha riaperto il centro anziani pomeridiano a Casarsa della Delizia.



"Siamo stati - ha spiegato l’assessore alle Politiche sociali Claudia Tomba - il primo Comune, dell’ambito territoriale Tagliamento a riavviare questo servizio essenziale per i nostri nonni che non vedevano l’ora di potersi re-incontrare e condividere i loro pomeriggi. La fascia degli anziani è stata la più penalizzata dalla pandemia, specie nelle situazioni di persone che vivono da sole e che in tale condizione hanno dovuto affrontare il lockdown. Fortunatamente la comunità casarsese annovera fra i suoi cittadini diversi volontari che quotidianamente si sono impegnati per contrastare l’isolamento e la solitudine specie di soggetti fragili, privi di una rete familiare".



Si tratta del prezioso operato delle “sentinelle” del progetto “saluta il tuo vicino”: infatti i loro gesti di attenzione si sono rivelati indispensabili in questi difficili mesi.

"Ma i nostri nonni hanno bisogno anche di incontrarsi, di socializzare - ha aggiunto Tomba - ed è per questo che c’è stato il massimo impegno per poter riavviare quanto prima il centro, nel rispetto delle normative di sicurezza e prevenzione del Covid-19".



Ciò ha reso necessaria la suddivisione dei circa 40 utenti in più turni, al fine di consentire il mantenimento delle distanze, con la speranza che l’emergenza finisca quanto prima e si possa ritornare alla normalità.



"Un grazie - ha concluso l'assessore - a tutti gli operatori, le assistenti, i volontari, compresi quelli che si occupano dei trasporti e tutti coloro che si sono adoperati per rendere possibile la riapertura".