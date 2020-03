Doposcuola on line con Hattiva Lab

Hattiva Lab non si ferma. Nel rispetto delle misure restrittive vigenti, la onlus udinese resta vicina ai tanti bambini e ragazzi che fruiscono dei preziosi servizi della cooperativa sociale attivando un doposcuola online. “In queste giornate di grande incertezza stiamo cercando di aiutare il più possibile i nostri ragazzi - informa la presidente Paola Benini -. Per questo da questa settimana parte il doposcuola “Super Lab”, rivolto ai ragazzi delle scuole secondarie di secondo grado, è ripartito con una modalità didattica on line. I nostri tutor dell'apprendimento si collegano con i ragazzi per effettuare delle lezioni a distanza sia dalla nostra sede, rispettando tutte le prescrizioni igieniche e le distanze di sicurezza, sia dalle proprie abitazioni in smart-working”.