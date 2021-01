Doppia modalità per visitare le sedi del Linussio

L’Istituto “Jacopo Linussio” sabato 16 gennaio apre le porte delle due sedi di Codroipo e Pozzuolo (nella foto). Le famiglie interessate potranno scegliere tra due modalità.

A distanza e quindi on line e per partecipare basterà accedere al sito www.linussio.edu.it e, alla voce Speciale Orientamento o Scuola Aperta, cliccare sul link in corrispondenza dell’Istituto di interesse. Alle 15 la Dirigente Scolastica, Laura Mior, accoglierà le famiglie in modalità online presentando l’Offerta Formativa del Linussio e i progetti comuni. Seguirà la presentazione dei docenti che illustreranno le specificità di ciascun indirizzo di studio.

Oppure in presenza su appuntamento nel rispetto della normativa Covid-19. Per prenotare la visita in presenza presso le sedi basterà per la sede di Codroipo inviare una mail all’indirizzo orientamento.codroipo@linussio.it o chiamare il numero 0432 900815 e per la sede di Pozzuolo inviare una mail all’indirizzo orientamento.pozzuolo@linussio.it o chiamare il numero 0432 669025.

Nella sede di Pozzuolo le famiglie potranno visitare, oltre all’Istituto Professionale Agrario “Sabbatini”, anche il Convitto annesso all’Ipa e conoscere la sua Offerta Formativa. Per prenotare la visita in presenza presso il Convitto basterà chiamare il numero 393 1987140.