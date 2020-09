Doppio appuntamento con Guido Tonizzo e gli Invisible Wave

Venerdì 4 settembre, alle 18.30, speciale aperitivo Rivignanese al Bar da Gio’ con Guido Tonizzo e gli Invisible Wave (Guido Tonizzo, Cristina Spadotto, Stefania Della Savia). Tonizzo, coach, scrittore, ingegnere e musicista, insieme al suo team, dialogherà col pubblico, attraverso un viaggio culturale con la presentazione del suo libro Vita, Conoscenza e Mistero (Caosfera edizioni).

L'ingresso è libero.

L'appuntamento successivo con Tonizzo e gli Invisible Wave sarà in occasione di Friuli Doc, venerdì 11 settembre, al'Angolo della Musica di Udine. Anche qui l'ingresso è libero e in entrambi i casi vengono naturalmente rispettate le disposizioni in materia di Covid.