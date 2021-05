Doppio appuntamento con l'Anpi per la Festa della Repubblica

L'Anpi di Udine celebrerà la Festa della Repubblica con due appuntamenti, che si svolgeranno all'aperto e nel rispetto delle norme comportamentali dettate dall'emergenza sanitaria.



I VINCITORI DEL PREMIO LETTERARIO RESISTENZE - Si inizierà martedì 1 giugno, a Tavagnacco. Nell'area festeggiamenti coperta di via Reana, alle 18.00, saranno proclamati i vincitori della prima edizione del premio letterario “Resistenze”, ideato e organizzato dalla sezione locale dell'associazione in collaborazione con CNA Pensionati e che sarà intitolato al compianto Gianfranco Balzano “Pippo”. Rivolto agli appassionati di scrittura sia esperti e sia principianti con l'obiettivo di dare voce alla memoria vissuta o tramandata di forme di resistenza passate o attuali, il concorso ha avuto un'ottima partecipazione e ha suscitato interesse anche fuori dai confini regionali: su un totale di 27 scritti pervenuti, oltre ai racconti arrivati dalle province di Udine e Pordenone, sono giunti elaborati anche dal Lazio e dalla Toscana.



TORNA IL BRINDISI ALLA REPUBBLICA -

, invece, appuntamento(in via Brigata Re, n. 29) si rinnoverà il “”, un pomeriggio di incontro e di condivisione dei principi democratici, che sono il fulcro della nostra vita repubblicana e della nostra Costituzione. L'iniziativa – anche in ricordo dell'onorevole Elvio Ruffino, componente del Comitato nazionale dell'Anpi nonché già presidente regionale e cittadino, che ne aveva dato l'avvio nel 2018 insieme ad alcuni membri dell'associazione – si aprirà alle 17.00. Andando nei dettagli del programma, è prevista la presentazione ufficiale del progetto “Il primo voto”. È questa una ricerca storica incentrata sulla partecipazione delle donne alla ricostruzione del Friuli dopo la II Guerra Mondiale che l'Anpi e l'associazionestanno attualmente conducendo., partecipando prima alle elezioni amministrative, poi il 2 e 3 giugno 1946 – contemporaneamente al referendum tra monarchia e repubblica - votano per eleggere le deputate (21 donne) e i deputati (535 uomini) dell’Assemblea Costituente, che dovrà redigere la Costituzione della neonata Repubblica Italiana.: finalmente più della metà della popolazione, esclusa fino a quel momento dalla Storia, diventa protagonista e il nostro Paese effettivamente democratico. La ricerca si occupa della rappresentanza femminile e delle donne candidate ed elette nelle istituzioni locali e nel Parlamento nazionale dal 1946 al 1968.(contatti: snoq.ud@gmail.com; anpiudine@gmail.com).Al “Brindisi alla Repubblica” parteciperanno, inoltre, Teatro della Sete e Valentina Rivelli, che presenteranno lo spettacolo “Sfiorire nemmeno un istante”, dedicato alle tre medaglie d'oro friulane Virginia Tonelli, Cecilia Deganutti e Renata Del Din. Nel corso del pomeriggio saranno protagonisti anche Toni De Lucia, gli studenti delle scuole superiori cittadine, i rappresentanti dell'UDU (Unione degli universitari) Udine, e Ambra Canciani, presidente del consiglio degli studenti Uniud: tutti presteranno la loro voce ai Padri Costituenti e alle Madri Costituenti leggendo, tra gli altri, estratti di Giuseppe Saragat, Nilde Iotti, Teresa Mattei, Giuseppe Dossetti, Aldo Moro e Piero Calamandrei.contattando la segreteria ANPI all'indirizzo e.mail anpiudine@gmail.com oppure telefonando allo 0432.504813.