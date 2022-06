Doppio appuntamento con la Biblioteca Comunale di Monfalcone

Nuovo appuntamento con le passeggiate culturali a Monfalcone: sabato 4 giugno la Biblioteca Comunale organizza una nuova passeggiata letteraria alla scoperta della città, con la partecipazione dei Lettori in Cantiere e degli studenti dell’Isis Sandro Pertini di Monfalcone, che accompagneranno i partecipanti nell’esperienza attraverso la città, per riscoprirne gli angoli e sostando all’ombra ad ascoltare la storia dei luoghi e a vivere le suggestioni letterarie che essi evocano.

Partenza della passeggiata alle 9.30 davanti all’Europalace Hotel di Monfalcone, in Via Callisto Cosulich 20, da cui il percorso proseguirà a passo lento toccando il Parco della Rimembranza, la Chiesa Beata Vergine Marcelliana, il Campo Sportivo, il Porticciolo Nazario Sauro e il Canale De Dottori.

Gli studenti della 1B (indirizzo tecnico per il turismo) dell’I.S.I.S. “Sandro Pertini” guideranno i partecipanti lungo il percorso, mentre i Lettori in Cantiere condivideranno la lettura di brani suggestivi nei momenti di sosta.

La partecipazione è libera, ma è consigliata la prenotazione scrivendo a biblioteca@comune.monfalcone.go.it o chiamando il 338.3772420 (anche Whatsapp). In caso di maltempo, l’evento verrà rimandato.

Sabato 4 giugno torna anche il consueto appuntamento mensile con il Mercatino dei Libri in Biblioteca a Monfalcone. Dalle 9.30 alle 12.30, nella sala all’ingresso della Biblioteca, il Mercatino farà rivivere la cultura, mettendo a disposizione di tutti i lettori libri ed altri materiali editoriali che potranno essere portati a casa con una piccola offerta.

Il mercatino, appuntamento ormai consolidato per la comunità di Monfalcone, viene riproposto ogni primo sabato del mese. Il ricavato è impiegato per coprire una parte delle spese per l’acquisto di nuovi volumi destinati al prestito bibliotecario, per arricchire il patrimonio librario a disposizione di tutta la cittadinanza.