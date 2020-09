Doppio appuntamento in Friuli per il Mercatino da Forte dei Marmi

Archiviato il tour estivo, fitto di eventi in giro per l’Italia, lo shopping 200% Forte dei Marmi inaugura la stagione autunnale, arrivando in Friuli, con un doppio appuntamento.

Sabato 26 Il Mercatino da Forte dei Marmi sarà a Palmanova e domenica 27 settembre a Udine, un intero week end in cui gli appassionati del Versilia Style presenti in zona potranno dedicarsi ad uno shopping di assoluta qualità.



Sabato, l’appuntamento è in piazza Grande, a Palmanova, dalle 7 del mattino fino a sera. Domenica, sempre nello stesso orario, in piazza 1° Maggio, a Udine.



In entrambi i casi, l’offerta merceologica sarà caratterizzata da articoli selezionati negli anni da ambulanti impegnati a valorizzare le eccellenze dell’artigianato toscano: calzature, pelletteria, abbigliamento e accessori di tendenza, pregiata maglieria in cachemire, biancheria per la casa, pizzi e capi in pelle. Fra questi, naturalmente, anche le nuove collezioni autunno-inverno.



Per ulteriori informazioni accedere alla pagina Facebook www.facebook.com/ilmercatinodafortedeimarmi.