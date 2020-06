Due defibrillatori in dono a Miramare

In programma da qualche tempo ma rimandata a causa della pandemia, è avvenuta nei giorni scorsi la consegna al Museo storico e il Parco del Castello di Miramare di due defibrillatori da parte del Soroptimist e dell’Associazione Amici del cuore di Trieste.

La piccola cerimonia si è tenuta nella Sala della Biblioteca del Castello con il direttore Andreina Contessa, “molto felice di aver ricevuto un dono tanto utile che permetterà, dopo un’adeguata preparazione all’utilizzo da parte del personale, di avere uno strumento di sicurezza in più”. I due defibrillatori saranno posizionati nel Parco e nel Museo.

Il dono, consegnato da Fabienne Mizrahi, presidente del Soroptimist di Trieste e da Rodolfo Edera presidente dell’Associazione Amici del Cuore è frutto della raccolta avvenuta in occasione dell’iniziativa di aprile 2019 Si Cammina per il cuore a Miramare, passeggiata non competitiva a sostegno della campagna di Soroptimist International per l’informazione sulla medicina di genere e in particolare sulle malattie cardiovascolari nelle donne.