Due gruppi elettrogeni non denunciati, scatta la multa

I funzionari dell'Agenzia Dogane e Monopoli di Udine, a seguito di un’attenta analisi di presidio sul territorio, hanno accertato che due gruppi elettrogeni di grandi dimensioni non risultavano registrati. Nel corso degli approfondimenti effettuati con la ditta proprietaria, i funzionari hanno riscontrato come i gruppi, pur essendo collegati alla rete, non erano stati denunciati come officina elettrica. La società è stata quindi multata per omessa denuncia e invitata a regolarizzare la sua posizione, con la prevista comunicazione d'installazione e la richiesta di rilascio di licenza fiscale di esercizio, come previsto dall’ art. 53 del Testo Unico delle Accise.

L'Agenzia si conferma presidio di trasparenza e legalità del mercato, contro ogni pratica distorsiva a danno del consumatore e dell’Erario.