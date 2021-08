Due laboratori in compagnia di 'Curiosi di natura'

Sabato 28 e martedì 31 agosto la VI Circoscrizione del Comune di Trieste, in collaborazione con la cooperativa Curiosi di natura, propone due laboratori per bambini, ragazzi e famiglie, con attività-gioco ed educative sulla natura. A partecipazione gratuita e su prenotazione, si terranno dalle ore 9 alle ore 12.



La due giorni è intitolata “I love Boschetto”, e fa seguito al successo registrato nel settembre 2020 da un’analoga iniziativa della VI Circoscrizione, svolta per la Settimana Europea della Mobilità. Si utilizzeranno i sentieri del Boschetto come un museo all’aria aperta, per osservare la natura e conoscere i meccanismi del suo funzionamento.



Il programma

Sabato 28 agosto, dalle ore 9 alle 12, un’attività didattico-ludica sul mimetismo: “Le maschere nascoste, ovvero come diventare invisibile agli occhi degli altri”. Si creeranno delle maschere mimetiche con materiali provenienti dall’ambiente naturale, e poi si testerà nel Boschetto la loro efficacia. Ritrovo alle ore 9 nel cortile della VI Circoscrizione, in Rotonda del Boschetto 6.



Martedì 31, dalle ore 9 alle 12, è invece in programma “La carta d’identità dell’albero”, un laboratorio per scoprire le caratteristiche di alcune specie arboree e arbusti del territorio e quali sono le loro esigenze ecologiche. Ritrovo alle ore 9 presso Il Ferdinandeo, in via de Marchesetti - Largo Caduti di Nassiriya 1.Le due mattinate, a partecipazione gratuita, si terranno anche in caso di tempo instabile. Altre informazioni e prenotazioni: alla mail curiosidinatura@gmail.com e al cellulare 340.5569374 oppure alla mail sestacircoscrizione@comune.trieste.it.“Le maschere nascoste”, in programma sabato 28 agosto. Ritrovo alle ore 9 nel cortile della VI Circoscrizione, in Rotonda del Boschetto 6.Gli animali hanno colori che si confondono con l'ambiente circostante, e che servono per nascondersi dai predatori o per cacciare. Si osserveranno delle foto di animali che vivono nei nostri boschi o a Farneto (come caprioli, rospi, insetti...), la cui pelliccia, piume, corpo, hanno tinte e disegni che si mimetizzano con l'ambiente. Poi, ispirandosi agli alberi e all'ambiente del luogo, si costruiranno delle maschere di cartone che si dipingeranno con colori e disegni mimetici, e che si decoreranno con semi, foglie secche e altri materiali di recupero. Infine si sperimenterà la capacità mimetica delle maschere, giocando a nasconderle nel Boschetto.“La carta d’identità dell’albero”, in programma martedì 31 agosto. Ritrovo alle ore 9 presso Il Ferdinandeo, in via de Marchesetti - Largo Caduti di Nassiriya 1.Alcune specie arboree verranno identificate attraverso l’osservazione della forma delle foglie e della loro disposizione sui rami. Nel contempo verranno suggerite delle osservazioni sensoriali e personali (colore e profumo delle foglie, rugosità della corteccia, portamento…), per stimolare la fantasia e permetterne una rielaborazione creativa. Gli alberi verranno infatti riprodotti con materiali poveri, cercando di evidenziarne le loro diverse caratteristiche e la biodiversità.