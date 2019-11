Due maghi uniti per raccogliere fondi per i bambini malati

‘La magia salverà il mondo’. Lo ripetono spesso Mago Mark e Mago Deda, al secolo Marco Ampola e Andrea Colomba, due giovanissimi maghi che da qualche anno si stanno facendo conoscere nel territorio regionale e non solo. Entrambi impegnati nella divulgazione di questa particolare arte, da quattro giorni hanno lanciato una nuova campagna per raccogliere fondi da destinare alla beneficienza.

Utilizzando proprio il motto, i due maghi hanno creato alcuni braccialetti dal colore giallo, richiamando una campagna già portata avanti dallo stesso Mago Mark con il brand ‘Magik’, con una scritta nera. ‘La magia salverà il mondo’, insomma, e in pochi giorni, solo quattro, sono stati venduti ben trecento braccialetti. Acquistandoli alla modica cifra di 2 euro si potrà devolvere il ricavato alla ‘Casa di Joy’, “associazione che aiuta i bambini malati oncologici”, spiegano i maghi. Un’iniziativa che, come detto, sta già riscuotendo un ottimo successo e chissà che non possa raggiungere i cinquemila braccialetti venduti, secondo le stime degli stessi organizzatori.