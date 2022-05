Due parchi una storia, gemellaggio in nome della bellezza

Iniziativa dedicata all'amore per il bello a Buttrio e San Giovanni al Natisone, dove per la prima volta si svolgerà un gemellaggio tra due parchi storici, uniti dal fatto di essere stati progettati nell'Ottocento dalla stessa persona, l'architetto Giuseppe Rho.



Infatti domenica 15 maggio si svolgerà "Due parchi una storia", giornata alla scoperta dei parchi di due nobili dimore: Villa di Toppo-Florio a Buttrio e Villa de Brandis a San Giovanni al Natisone. In precisi orari lungo tutta la giornata (alle 10, 11, 14, 15 e 16) partiranno delle visite guidate gratuite (prenotazione obbligatoria per motivi organizzativi, visto che a San Giovanni ogni turno sarà al massimo per 15 persone e a Buttrio per 25 su www.buri.it o chiamando l'Ufficio Iat 0432 673311).



Ci si immergerà nei due magnifici parchi, ricchi di essenze sia italiane che esotiche di cui alcune secolari. In più camminamenti tra il verde, laghetti e ponticelli. A Buttrio si potrà inoltre visitare pure il Museo della Civiltà del Vino, una mostra di Bonsai e le antichità romane sistemate nel parco. Invece a San Giovanni al Natisone saranno eccezionalmente aperte al pubblico alcune stanze della Villa. Per ristorare i visitatori saranno presenti chioschi con bevande.



La giornata nasce dalla collaborazione tra la Pro Loco Buri Aps e la Pro San Giovanni e il patrocinio dei Comuni di Buttrio e San Giovanni al Natisone. Vicini all'evento anche del Comitato regionale Unpli del Friuli Venezia Giulia, Ufficio Iat Buttrio, Servizio civile universale, PromoturismoFVG e Laboratorio Arte Bonsai Buttrio.