Due premi di laurea sui Nuovi Orizzonti dell’associazionismo

Il circolo culturale e ricreativo “Nuovi Orizzonti” di Udine ha conferito due premi di laurea del valore di mille euro ciascuno a due laureate magistrali in Economia aziendale dell’Università di Udine. I riconoscimenti sono andati a Elisa Gortana, per la sua tesi di laurea intitolata “Literature review del settore non profit con inclusione degli effetti della riforma. Case study: circolo culturale e ricreativo ‘Nuovi Orizzonti’”. E a Francesca Goss, per la sua tesi dedicata a “Disintermediazione e valorizzazione locale come strategia di sviluppo delle associazioni del Terzo settore”.



Entrambe hanno redatto, con la supervisione del docente relatore, Paolo Ermano, un progetto di tesi «riguardante – spiega Ermano – il mondo dell'associazionismo secondo una visione in prospettiva, trattando l’argomento dal punto di vista sia organizzativo che sociologico». Il premio è stato bandito dal circolo “Nuovi Orizzonti” nel 2019, in occasione del 50° anniversario della sua fondazione, ed è stato recentemente consegnato in una cerimonia svoltasi nel palazzo di Toppo Wassermann a Udine.



"Obiettivo del premio di laurea – spiega il presidente del circolo, Samantha Franz – è cercare di dare un contributo alle strategie necessarie nel complesso e variegato mondo del Terzo settore, soprattutto a seguito della recente riforma, coinvolgendo l’Università di Udine con cui da tempo collabora per il raggiungimento dei rispettivi obiettivi, spesso coincidenti".