Duecentomila euro per la sistemazione della palestra di Bannia

E’ stato assegnato al Comune di Fiume Veneto, da parte del Ministero dell’Istruzione, un contributo di € 200.000 per lavori di sistemazione della palestra di Bannia.



“Dopo la grandinata dello scorso 1° agosto – dichiara l’assessore al bilancio Michele Cieol -, l’edificio è stato dichiarato inagibile, a causa dei danni alla copertura e delle infiltrazioni d’acqua conseguenti che hanno sollevato il parquet in più punti.



Con questo intervento non ci limiteremo alla mera riparazione, ma al rifacimento completo sia della copertura, che della pavimentazione della palestra: ciò garantirà una maggiore prestazione energetica dell’edifico, maggiore comfort e permetterà di provvedere alla bonifica delle lastre in amianto presenti nella parte esterna del tetto.



Siamo molto soddisfatti dell’assegnazione del contributo ministeriale, a cui il Comune di Fiume Veneto affiancherà circa € 20.000 di fondi propri per garantire il quadro economico previsto, soprattutto per i tempi rapidissimi di ottenimento, meno di un mese dall’evento. Va fatto un plauso agli uffici comunali che, nonostante il periodo feriale, in pochi giorni hanno preparato tutto il necessario per poterci permettere la presentazione della domanda.



Per minimizzare il disagio dovuto all’impossibilità di usufruire della struttura da parte degli alunni della scuola primaria, parimenti i tempi per l’affidamento e la conclusione lavori saranno ristretti.La sistemazione della palestra di Bannia – conclude Cieol - è un altro risultato importante verso uno degli obiettivi dell’amministrazione Canton, ovvero la messa in sicurezza normativa e l’efficientamento energetico di tutti gli edifici scolastici del Comune di Fiume Veneto, perché abbiamo sempre ritenuto prioritario che i nostri alunni possano studiare in strutture sicure, moderne e confortevoli.”