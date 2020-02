Duino nel manifesto per presentare il Piano per il Sud

Il castello di Duino al posto dei faraglioni di Capri o dell'Arco della Testa del Gargano. E' questa l'immagine apparsa inizialmente per presentare il 'Piano per il Sud 2030' , il progetto decennale da 123 miliari di euro che il Governo ha presentato questo pomeriggio a Gioia Tauro per il rilancio del Meridione.

"Il Piano per il Sud del ministro Provenzano inizia con una foto di... Duino, in provincia di Trieste". Questo il tweet del giornalista Ferdinando Giugliano che per primo ha sottolineato la svista dei grafici sui social. Nulla di clamoroso comunque, pochi minuti dopo il premier Giuseppe Conte si è presentato al pubblico, affiancato dai ministri Giuseppe Provenzano e Lucia Azzolina, sventolando un manifesto con al centro l'immagine di un vulcano.