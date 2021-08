Dumping scolastico a danno dei friulani

Una beffa dalle conseguenze pratiche molto gravi per i nostri giovani. È quella che si perpetra da troppo tempo nella scuola italiana. Cosa sta succedendo? Nelle prove Invalsi, ovvero il sistema nazionale di valutazione che fa riferimento a parametri europei, i giovani del Friuli-Venezia Giulia sono tra i migliori non solo in Italia, ma anche nel confronto con il resto del continente.

Il test è scritto ed è standard per tutti e questa metodologia consente una valutazione molto oggettiva. Nell’ultima edizione realizzata quest’anno, per esempio, i bambini delle nostre quinte elementari sono risultati i più bravi del Paese nella lettura dell’inglese, quelli di terza media eccellono sia in italiano sia in matematica, mentre i maturandi vanno fortissimi nuovamente nell’inglese. Per tutte le altre situazioni esaminate, sia per materia sia per grado scolastico, i giovani del Friuli-Venezia Giulia si collocano sempre al di sopra della media nazionale e reggono bene il confronto con i coetanei dei Paesi europei più progrediti sul fronte dell’istruzione.



Prendendo in considerazione le valutazioni finali del diploma di maturità dell’anno scolastico appena concluso, sembra impossibile, ma la classifica si ribalta. Infatti, il Friuli-Venezia Giulia è appena terzultimo sulla base della distribuzione del 100 e lode (1,8%) sul totale dei diplomati, molto distante dalle regioni che conquistano la vetta: Calabria (4,4%), Umbria (4,8%) e Puglia dove addirittura il 5,9% degli ammessi all’esame finale ha meritato il massimo dei voti con anche la lode. Sommando il numero di diplomati che hanno ricevuto il voto di 100 con e senza lode, poi, nella nostra regione risulta pari al 13,9%, mentre in Calabria sono il 21,9%, in Puglia il 20,8% e in Sicilia il 20,7 per cento.Sembra strano, ma la scuola calabrese sforna il doppio dei ‘geni’ di quella friulana e triestina. Forse i loro modelli didattici, la preparazione dei docenti e i percorsi di accompagnamento allo studio sono di gran lunga migliori dei nostri? Se così fosse, dovremmo proprio andare a copiare da loro. Anche un profano, quindi, comprende che c’è qualcosa che non va. Gli ultimi della classe secondo il test Invalsi diventano nello stesso momento (visto che le due classifiche fanno riferimento al medesimo anno scolastico) i ‘secchioni’ all’esame di Stato. Va precisato che non è soltanto questione di orgoglio, anche se per chi nutre un senso di giustizia questo sentimento sarebbe già sufficiente per alzare la testa e chiedere spiegazioni alle istituzioni statali.Le conseguenze, infatti, sono anche di carattere pratico. Basti pensare ai concorsi pubblici per l’assunzione di personale in cui la valutazione dei candidati viene fatta sia sulla base dei titoli (e quindi sul voto di ‘matura’) sia attraverso un esame. Ci sono poi le prove di ammissione ai corsi accademici a numero chiuso, in cui chi si presenta con un 100 e lode ha qualche chance in più. Però, anche il sostegno pubblico allo studio viene calcolato sulla base del ‘merito’ certificato dal diploma. Rispetto a tutto questo si capisce bene che i giovani friulani vengono penalizzati in diverse occasioni.