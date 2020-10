Dynamo Camp corre con il Giro d'Italia

Insieme al Giro d’Italia, in Friuli Venezia Giulia c’è Dynamo Camp, Onlus che da 14 anni offre in modo gratuito a bambini e ragazzi con patologie gravi e croniche, e alle loro famiglie, programmi di Terapia Ricreativa, volti allo svago e al divertimento ma soprattutto alla riacquisizione di fiducia in se stessi e nelle proprie capacità. La missione di Dynamo Camp è il diritto alla felicità dei bambini e alla normalità delle loro famiglie.

La Onlus ospita bambini e ragazzi a Limestre in provincia di Pistoia, presso Dynamo Camp, luogo meraviglioso situato in Oasi Dynamo affiliata WWF e strutturato appositamente per consentire esperienze emozionanti e sfidanti per i bambini. Si tratta di bambini che trascorrono lungo tempo in ospedale o si trovano a convivere con una grave malattia cronica e al Camp si riappropriano della propria infanzia. Coi Dynamo Programs, inoltre, la Onlus porta le proprie attività in ospedali, associazioni e case-famiglia in città di tutta Italia, dove raggiunge bambini e familiari. Come il Giro, coi Dynamo Programs Dynamo è una realtà itinerante in Italia per portare emozione e felicità.

Dynamo Camp e il Friuli Venezia Giulia

Fin dall’anno di apertura nel 2007, il Camp ospita bambini e ragazzi con patologie gravi e croniche, grazie alla collaborazione con l’Ospedale Infantile Burlo Garofalo, con Santa Maria della Misericordia, e con l’Ospedale Santa Maria degli Angeli e grazie alla collaborazione con l’Associazione Genitori Malati Emopatici neoplastici di Trieste. Nella regione sono presenti volontari, ambasciatori e sostenitori: persone che donano il proprio tempo e che contribuiscono a far conoscere e raccogliere fondi per il progetto.

Dynamo Camp e il Giro 2020

E per portare lo spirito Dynamo “in giro”, la Onlus ha scelto proprio l’attività che per prima, nel 2010, ha iniziato a essere itinerante: Radio Dynamo. Come in ogni altra tappa del Giro d’Italia, Radio Dynamo è presente anche in Friuli-Venezia Giulia, gestendo l’attività da remoto, coinvolgendo bambini con gravi patologie con la sfida di creare piccoli programmi radiofonici e facendo sperimentare cosa significa essere uno speaker o un deejay, facendo godere di un’attività difficilmente provata prima e facendo acquisire attraverso di essa fiducia nelle proprie capacità. Con i bambini Dynamo in Friuli-Venezia Giulia, Radio Dynamo ha creato spot box sul tema bicicletta, che sono stati trasmessi dai microfoni di Radio 2 in occasione del progetto BiciScuola. Radio 2, inoltre, trasmetterà nelle tappe di Piancavallo e San Daniele del Friuli anche uno spot istituzionale con le voci dei bambini di Dynamo Camp.

Nella Regione, durante il Giro d’Italia, sono presenti ambasciatori e volontari, persone che donano il proprio tempo, intelligenza e cuore a Dynamo Camp.

La raccolta fondi

Oltre a far conoscere Dynamo Camp, il Giro d’Italia sarà l’occasione per dare sostegno. La Onlus ha attivato una campagna ad hoc all’indirizzo dynamocamp.org. I fondi raccolti sosterranno proprio le attività di Terapia Ricreativa gratuitamente offerte ai bambini in ospedali e case famiglia. Attività che prosegue anche in questo periodo: organizzata in digitale da remoto, l’attività è coinvolgente ed emozionante e aiuta bambini e ragazzi a costruire fiducia in se stessi e nelle proprie capacità. E’ possibile a ospedali e associazioni in Friuli Venezia Giulia richiedere informazioni per le attività per i propri bambini scrivendo a programs@dynamocamp.org

E la comunità Dynamo sul territorio è pronta a raccogliere e amplificare il messaggio portato in modo congiunto dal Giro e dal Camp. Volontari e amici Dynamo saranno lungo il percorso, in modo rispettoso di distanze e disposizioni di legge, per rendere visibile la comunità del Camp, indossando una tshirt verde Dynamo.

Dynamo Camp e il network internazionale con Clea Newman

La Terapia Ricreativa è il metodo distintivo del Camp e dei camp internazionali di cui Dynamo fa parte, i SeriousFun Childrens’ Network, fondati da Paul Newman nel 1988 negli USA e attivi in tutto il mondo.

Clea Newman, figlia di Paul e Senior Director di SeriousFun, è idealmente al fianco di Dynamo Camp in occasione del Giro d’Italia per sostenere la raccolta fondi anche a livello internazionale. “Siamo felici che la famiglia SeriousFun sia attiva in Italia a beneficio dei bambini italiani: Dynamo Camp è davvero magnifico e offre programmi a bambini con gravi patologie al Camp e in ospedali in tutto il Paese. L’esperienza del Camp dà fiducia in se stessi, maggiore autonomia e desiderio di socializzazione e spesso cambia la vita dei bambini e delle loro famiglie. Forza Giro d’Italia!”.