E' stato un grande successo di partecipazione di pubblico, nonostante il Covid, l’evento tenutosi il 19 dicembre a Sedegliano, alla Corte degli artisti, realizzato dall’Associazione Giulietta e Romeo in Friuli in collaborazione con il Club per l’Unesco di Udine, dal titolo 'E’ Natale ogni volta che facciamo nascere l’amore nei nostri cuori'.

L’Associazione, come ha sottolineato la presidente Laura Zanelli, promuove l’origine storica friulana del mito di Giulietta e Romeo, ovvero Lucina Savorgnan del Monte e Luigi da Porto, che rappresentano l’amore che viene declinato a 360 gradi. "Soltanto l’amore, la passione, i grandi sentimenti possono sconfiggere il clima di risentimento e ostilità che sta inquinando le relazioni umane".

La cornice suggestiva e i presepi dell’associazione hanno contribuito a rendere l’atmosfera ancora più magica.

Presenti il sindaco Dino Giacomuzzi e il vicesindaco Giovanni Trevisan, il presidente della Corte degli artisti Massimo Donati, e la presidente del Club per l’Unesco di Udine, Renata Capria D’Aronco. Ospiti di grande levatura storico, culturale e artistica hanno allietato l’evento. Il critico d’arte e studioso Alfredo Barbagallo ha informato il pubblico di una sua scoperta inerente la storia di Lucina Savorgnan del Monte e Luigi da Porto che si sarebbero sposati in segreto nella chiesa di San Francesco, in piazza Venerio a Udine.

Lo scrittore Gianni Meneghin ha presentato la sua ultima fatica, il libro 'La storia non detta di Giulietta e Romeo'. "Ora più che mai, tutte le persone con un'incontenibile sensibilità umana sono chiamate a esprimere il proprio parere sul sentimento più importante e determinante dell’essere umano. L'amore, la passione e i grandi sentimenti possono sconfiggere il clima di cinismo, disincanto, risentimento e ostilità che sta inquinando le relazioni umane".

"Di questo sentimento così chiaro eppure tanto misterioso si disquisisce da secoli, nelle poesie, nei romanzi, nei sonetti. Qualche esempio? L’amore tragico cantato da Shakespeare in Romeo e Giulietta, ovvero narrato da Luigi da Porto nella sua “Novella” poiché i veri Giulietta e Romeo sono friulani Lucina Savorgnan del Monte e Luigi da Porto, lo si evince già dalla dedica Alla bellissima e leggiadra Madonna Lucina Savorgnana ed è questo che la nostra associazione vuole promulgare", ha concluso la presidente.