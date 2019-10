E’ Pordenone la città più green del Fvg

La città più verde del Fvg? E’ Pordenone che rimane fuori, per un soffio, dal podio nazionale. Il capoluogo del Friuli Occidentale è quarto in Italia nel rapporto di Legambiente e Ambiente Italia che misura la performance ambientali delle 104 città capoluogo di provincia, pubblicato oggi sul Sole 24 Ore.

Pordenone si piazza alle spalle di Trento, Mantova e Bolzano. Nella top 20 nazionale entra anche Udine, 18esima. Più attardate, ma comunque in buona posizione anche Gorizia (29esima) e Trieste (30esima).

Nelle classifiche parziali, Pordenone è in vetta per la dispersione della rete idrica, con il valore più basso dello Stivale; bene anche Udine, che chiude in decima posizione. Pordenone è decima per numero di alberi ogni cento abitanti, mentre per il verde urbano Gorizia e Pordenone si piazzano rispettivamente al sesto e settimo posto nazionale. Il capoluogo del Friuli Occidentale entra nella top ten anche per solare termico e fotovoltaico (settimo posto), mentre quello isontino è nono per concentrazione di Pm10 nell’aria.

Trieste è terza per la qualità dell’offerta del trasporto pubblico e quinta per il numero di passeggeri rispetto alla popolazione; sempre in ambito di mobilità, il capoluogo regionale è sesto anche per il tasso di motorizzazione, ovvero numero di auto per abitanti. Sempre Trieste è sesta per l’uso efficiente del suolo e 14esima per capacità di depurazione.

