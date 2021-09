E' di Sappada il nuovo campione del mondo di forgiatura

Fabrizio Boccingher, talentuoso e apprezzato fabbro di Sappada, classe 1983, è il nuovo campione del mondo di forgiatura alla 24esima edizione della Biennale europea d’arte fabbrile svoltasi a Stia (Arezzo). Si è aggiudicato il titolo con l’opera dal titolo 'Virgilio mostra la strada', nell’anno in cui si celebrano i 700 anni dalla morte di Dante Alighieri.

Per Boccingher si tratta della seconda affermazione iridata al Premio aretino, dopo quella del 2017. "Ringrazio gli organizzatori che quest'anno, nonostante le restrizioni, sono riusciti a rendere unica anche questa edizione", ha dichiarato Boccingher. "Ho vinto per la plasticità del mio lavoro e per la tecnica utilizzata. Si ha a disposizione solamente una forgia a carbone per scaldare il ferro, un'incudine su cui battere, il martello e nient’altro! Tre ore di tempo e il ferro di partenza per tutti uguale. Il tema era 'L’ultimo canto dell’inferno' della Divina Commedia. Ho realizzato Virgilio, ovviamente stilizzato, che indica la strada".

"Ringrazio mio padre per i suoi insegnamenti. Ora torno a Sappada felice e consapevole che, con la tenacia e la fatica, si ottengono buoni risultati e una storia in più da raccontare!". Rallegramenti sono stati espressi dal sindaco di Sappada Manuel Piller Hoffer che ha evidenziato l'eccellenza del fabbro sappadino. L'intera comunità ha partecipato alla gioia per il prestigioso riconoscimento attraverso attestazioni di stima sui canali social.