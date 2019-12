E' festa fino a Capodanno

A Udine si è ufficialmente acceso il Natale. Sono illuminati i due alberi donati dal Comune di Forni di Sopra alla città e posizionati in piazzetta Lionello, davanti a palazzo D’Aronco, e in piazza Duomo. Ed è stato ufficialmente presentato il calendario di eventi che accompagnerà chi rimarrà in città fino al nuovo anno, all’insegna di musica, mostre, incontri, spettacoli, appuntamenti per i più piccoli e nelle circoscrizioni, per arrivare all’ormai immancabile Capodanno in piazza I Maggio. Di seguiti alcuni degli spettacoli e delle presentazioni.



Domenica 8, Casa Cavazzini, alle 11, Due alterno.

Chiesa di Sant’Antonio, Piazza Rizzi, alle 11, Ovunqu(è)Musica.

Chiesa di S.Pietro Martire

alle 20.45, concerto dell’Immacolata con il coro polifonico di Ruda.

Teatro Nuovo G. da Udine, alle 20.45, 39° gala internazionale di danza per la Cri.

Teatro Palamostre, alle 21, Orchestra giovanile Filarmonici Friulani.



Lunedì 9, Biblioteca di Quartiere “Cussignacco”

alle 17, Club Tileggounastoria e Associazione San Lazzaro.



Martedì 10, Cinema Visionario, alle 9.30, Piccolo festivale animazione.

Teatro Nuovo G. da Udine, alle 20.45, The

italian recital Azzurra.



Mercoledì 11, Sala Corgnali, Riva Bartolini 5, alle 18, Dialoghi in Biblioteca.



Giovedì 12, Chiesa della Quiete, alle 15, Il magico Natale.

Biblioteca di Quartiere “Udine Sud”, alle 17, Il Natale dei bebè.

Biblioteca di Quartiere “Cussignacco”, alle 17, Libi tattili.

Teatro Nuovo G. da Udine, alle 20.45 orchestra di Santa Cecilia.



Venerdì 13, Biblioteca Civica Joppi, Sezione Ragazzi, Il mio primo concerto.

Chiesa di San Martino Vescovo, alle 20.30, Ovunqu(è)Musica.

Teatro Nuovo G. da Udine alle 20.45, operetta Una notte a Venezia.



Sabato 14, Castello di Udine, alle 14, 16, Il castello di Babbo Natale con Anà Thema.



DOMENICA 15, Castello di Udine, alle 10.30, 14, 16, Il castello di Babbo Natale con Anà Thema.

Cortile Parrocchiale di Paderno, Natale a Paderno.

Chiesa del Sacro Cuore, alle 20.30, Ovunqu(è)Musica

Cinema Visionario - dalle 20.30, Piccolo festival animazione.

Teatro Nuovo G. da Udine alle 20.45, 18° Edizione del Concerto Benefico per il Melograno onlus

Gospel alle stelle.



LUNEDÌ 16, Biblioteca di Quartiere “Rizzi – S. Domenico”

Club Tileggounastoria e Associazione San Lazzaro.



MARTEDÌ 17 Sala Ajace

alle 17, 19a Edizione del Premio Udine città della pace.



MERCOLEDÌ 18, biblioteca Civica “V.Joppi”, Sala Corgnali, alle 18, Dialoghi in Biblioteca, Via Spalato, storie dal carcere di Udine.



GIOVEDÌ 19, Civica Accademia Nico Pepe, Ex Oratorio del Cristo, Largo Ospedale Vecchio, Dimostrazione.

VENERDÌ 20, Largo Ospedale Vecchio, alle 18, incontro, Il lungo viaggio della furlana.

Teatro Palamostre, alle 20.30, danza e coro per i bambini Malati Oncologici della Casa Di Joy



SABATO 21, Loggia del Lionello, dalle 9 alle 12, Mercatino di beneficienza.



domenica 22, Teatro nuovo Giovanni da Udine, alle 17, Premio Candoni opere teatrali in lingua friulana



LUNEDÌ 23, Teatro nuovo Giovanni da Udine, alle 18, Concerto di Natale



Martedì 31, Piazza Primo Maggio, dalle 22, Capodanno 2020, musica e balli in piazza.