E' l’ora di una scuola tutta nostra

Il modo in cui si sta gestendo la riapertura della scuola è imbarazzante. Indecisione, imprecisione e impreparazione stanno caratterizzando l’operato del Ministero dell’Istruzione che, nel momento in cui si infila in un vicolo cieco, è pronto a delegare, solo in quel momento però, alle Regioni e anche ai singoli istituti scolastici la patata bollente (rangjaisi!). Eppure ha avuto molti mesi a disposizione e ha potuto studiare le esperienze, di successo e di fallimento, di molti altri Paesi europei che hanno riaperto le scuole molto prima di noi.

In un momento eccezionale servono misure eccezionali, verrebbe da dire. Eppure a parte gli innovativi banchi singoli (con o senza rotelle) il modello operativo sembra quello tradizionale con le pezze.

Per come Roma sta gestendo una istituzione così fondamentale per la nostra tenuta sociale, culturale ed economica verrebbe da dire una sola cosa: dateci l’autonomia dell’istruzione, la scuola ce la gestiamo da soli. È la versione positiva e virtuosa del motto “fasin di besoi”, quello – per intenderci - che ha generato il riconoscimento nella Costituzione, lo statuto speciale, la nascita dell’università e la ricostruzione dopo il terremoto.



Non è un’idea campata in aria ma un progetto ben preciso e addirittura già scritto, peccato che rimanga chiuso nei cassetti delle istituzioni. Dall’anno scorso una bozza delle “Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia per il trasferimento di funzioni in materia di istruzione non universitaria” elaborata dalla giunta, assieme a importanti esperti, attende l’esame del Ministero e della Commissione paritetica. L’obiettivo valeva la pena essere perseguito prima del Covid-19 e oggi, visto l’avvilente teatrino romano, appare ancora più necessario.Il documento dormiente prevede il trasferimento alla Regione delle competenze su istruzione e formazione professionale, assistenza scolastica, tirocini formativi extra curriculari ed edilizia scolastica. Cosa significa? Che decideremmo noi i criteri e i parametri della rete scolastica, adattandoli alle concrete esigenze del nostro territorio, e anche quelli della formazione delle classi.Elemento fondamentale soprattutto nei territori che soffrono lo spopolamento, sia in montagna sia in pianura. La gestione di tutti i servizi pre-scolastici, sotto i 6 anni, sarebbe parimenti competenza primaria della nostra Regione. Sempre in loco si stabilirebbero “criteri e parametri per la determinazione complessiva degli organici”, nonché “la gestione delle graduatorie e dell’organico del personale docente, educativo e ausiliario, tecnico, amministrativo ai fini dell’assegnazione delle risorse umane ai singoli istituti scolastici autonomi”. Anche i dirigenti scolastici sarebbe contrattualizzati dalla Regione.Uno degli obiettivi del trasferimento di competenze è, poi, la valorizzazione della multiculturalità e plurilinguismo, in particolare delle lingue friulana, slovena e tedesca.Alla Regione spetterebbero anche poteri ispettivi e le scelte per una “equilibrata ripartizione di classi formate da alunni con livelli linguistici disomogenei”, determinando per esempio il numero massimo di alunni con cittadinanza non italiana. Piena competenza poi sull’istruzione tecnica superiore, potendola raccordare meglio anche con i percorsi universitari. Ovviamente anche la struttura dell’Ufficio scolastico sarebbe trasferita alla Regione.Sarebbe, quindi, un’autonomia che non intacca il diritto allo studio e gli stessi contenuti educativi previsti dallo Stato, ma che potrebbe invece arricchire la scuola locale, riconoscendole il ruolo che oggi vediamo minacciato: quello di fabbrica del nostro futuro.