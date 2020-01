E' ora di governare questo territorio

Non basta più dire “consumo di suolo zero”. Vanno attivate procedure integrate di governo del territorio, anzitutto su scala regionale e di area vasta, per non consumare suolo e ricomporre la densità urbana. Si tratta di rendere disponibili dispositivi per sostenere l’interesse di famiglie e imprese alla rigenerazione urbana.

Alla luce dei dati diffusi da Ispra e Snpa sul consumo del suolo, si può sostenere che il Friuli Venezia Giulia vanti un robusto indice di dispersione e abbia perso una parte non marginale della potenzialità produttiva agricola nonché rilevanti componenti dei servizi ecosistemici.

L’autonomia e il policentrismo urbano del Friuli Venezia Giulia si sono dimostrati da questo punto di vista poco virtuosi e, nel corso degli ultimi anni, si è assistito ad una progressiva trasformazione delle aree tipicamente rurali ad aree con uno spiccato profilo suburbano ed urbano. Su scala regionale, non sono disponibili strumenti di governo del territorio di valenza strategica, se si esclude il Piano paesaggistico regionale. Il Piano urbanistico regionale generale è 1978 e definisce le norme di attuazione della pianificazione comunale e degli ambiti industriali d’interesse regionale, mentre l’articolazione normativa della pianificazione è ancora “costretta” nei contenuti previsti dalla legge regionale 52 del 1991. I successivi provvedimenti non hanno attenuato conflitti tra le norme e non hanno proposto obiettivi riguardo l’espansione urbana e le trasformazioni territoriali. Su scala locale, solo un numero limitato di Comuni ha adottato politiche locali coerenti e rigorose con la sostenibilità di suolo e ambiente.



Ricomporre i frammenti

Per giungere a un corretto modello di governo delle trasformazioni e di uso del territorio si devono ricomporre due frammentazioni tra loro interconnesse: amministrativa e insediativa. Nel primo caso, l’assenza del governo su scala vasta ha prodotto ridondanze localizzative determinando un assetto territoriale disequilibrato sia in prossimità dei centri urbani, sia lungo le arterie stradali dove si è collocata, ad esempio, ogni tipologia di centro commerciale che spesso ha visto utilizzati solo una parte dei cubi disponibili mentre, in altri casi, sono bastati pochi anni per assistere al loro decadimento o chiusura.

La prevalenza dei confini amministrativi sopra ogni logica ha inciso anche sulla localizzazione dei fattori della produzione manifatturiera (capannoni, impianti, infrastrutture) dove poco più del 30% sono insediati nei contesti organizzati delle aree industriali. Questo tipo di frammentazione ha generato un aumento dei costi per le amministrazioni locali in termini di costruzione e gestione di opere di urbanizzazione e dei servizi per le comunità. Proprio tali oneri vincolano i bilanci dei Comuni in una fase caratterizzata dalla scarsità delle risorse pubbliche.



Nel secondo caso, l’assenza di un’idea di compattezza e densità urbana accompagnata da valutazioni arbitrarie sui trend demografici, ha favorito la dilatazione di quartieri e edifici residenziali, strutture produttive e opere alterando, com’è intuibile, il contesto naturale e idro-geologico, influendo sulla continuità degli ecosistemi e della rete ecologica.



I danni al territorio

Ha provocato danni sulla disponibilità di suolo e sulla produttività agricola. La frammentazione insediativa e l’espansione possono essere valutate, negativamente, anche attraverso la diffusa bassa qualità e coerenza architettonica e dai modesti livelli di efficienza energetica delle strutture abitative nonché dalla loro vulnerabilità idraulica. A poco sono valse le Valutazioni ambientali strategiche le Valutazioni dell’impatto ambientale poiché non hanno impedito la diffusa occupazione di terreni fertili né l’impermeabilizzazione dei suoli.



Una nuova legge non basta

Non esistono scorciatoie né è possibile immaginare sia sufficiente disporre di una nuova legge. Il consumo della risorsa suolo si può temperare ed arrestare mediante politiche integrate che interferiscano con vari settori. La pianificazione territoriale che si rende indispensabile alle diverse scale e le nuove norme che ne conseguono devono riferirsi alle politiche edilizie, della produzione, idrauliche, paesaggistiche, dei trasporti. Dall’altra parte, si rendono necessari l’adozione di un sistema di monitoraggio, direttive per gli strumenti urbanistici, soglie di riferimento per il consumo di suolo, costantemente supportate da analisi e rappresentazioni dei fenomeni dove, amministratori, pianificatori ed imprese possono valutare le condizioni dello stato del suolo nel tempo.



Recupero e rigenerazione

Vanno, inoltre, adottati dispositivi e misure che favoriscano gli interventi di famiglie, imprese ed investitori verso il recupero e la rigenerazione, l’abbattimento di edifici e manufatti, l’avvio di processi di rinaturalizzazione del suolo. Ciò è possibile attraverso l’adozione di strumenti, sia alla scala sovracomunale sia locale, quali la perequazione urbanistica e territoriale e le compensazioni ambientali, da una parte, e l’utilizzo della leva fiscale, dall’altra, quale stimolo per ri-orientare l’”interesse” di chi investe verso i progetti di rigenerazione. A questo proposito, si tratta di rendere disponibili, in maniera strutturata ed in attuazione di precisi indirizzi della pianificazione regionale, norme urbanistiche favorevoli ed incentivi rivolti al riutilizzo di aree e “vuoti” urbani dismessi, al recupero e ristrutturazione di parti urbane e gruppi di edifici, all’utilizzo residenziale delle abitazioni disabitate. Così come, nell’ambito degli atti convenzionali tra le parti (Comuni - investitori) non si può rinunciare all’idea che le strutture ed impianti inutilizzati e/o cadenti possano essere rifunzionalizzati o abbattuti, a partire da un certo numero di anni in poi.

Nelle decisioni di gestione e pianificazione del territorio, il duplice obiettivo del non consumare suolo e del ricomporre la densità urbana permette, infine, di agire su fondamentali servizi ecosistemici come la produzione di materie prime ed agricole, il contrasto agli inquinanti nelle acque, la ri-produzione di biodiversità ed habitat.



Maurizio Ionico- Urbanista