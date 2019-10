E-commerce, differenze di ricerche online tra utenti Android e iOS

Il mobile nel corso degli anni è diventato il canale di navigazione preferito quando si tratta di acquisti online, basti pensare che secondo idealo – portale internazionale di comparazione prezzi leader in Europa - questo viene utilizzato nel 56,8% dei casi a fronte di un 34,9% che sceglie il desktop e un 8,3% il tablet. Per venire incontro ad una fetta di utenza sempre più vasta, idealo presenta le nuove funzioni della App per conoscere le offerte più convenienti in un dato momento e l’andamento del prezzo di un prodotto.



L’App di idealo con i consigli per risparmiare in tempo reale

idealo ha messo a disposizione un’App dedicata a comparare le migliori offerte online ovunque ci si trovi. L’App, disponibile sia per iOS sia per Android, consente all’utente di poter verificare quali sono i prezzi più bassi disponibili sul web. Per utilizzarla è sufficiente digitare nella barra di ricerca il prodotto desiderato, confrontare le offerte disponibili e decidere su quale negozio online concludere l’acquisto.



Disponibile in cinque lingue (in dettaglio italiano, tedesco, inglese, francese, spagnolo) e in sei paesi (Italia, Germania, Austria, Regno Unito, Francia e Spagna), l’App di idealo presenta un layout facile ed intuitivo, adatto ad una mobilità on the go, e gli utenti attivi mensili in Italia sono aumentati del +218,2% a Settembre 2019 rispetto a Gennaio dello stesso anno. Inoltre, un’altra funzione è quella che consente di leggere i codici a barre dei prodotti direttamente in negozio. In questo modo è possibile confrontare in tempo reale i prezzi offline con quelli online aumentando le opportunità di risparmio.



Con l’App di idealo è possibile scoprire in qualsiasi momento quali sono le offerte del mese . Ad esempio, nel corso di Ottobre 2019, tra le categorie merceologiche particolarmente convenienti, l’App di idealo indica gli aspirapolvere (-11,2%) rispetto alla media dei prezzi mensili del resto dell’anno, le tende per interni (-20,5%), i profumi da uomo (-4,1%), i costumi da Carnevale e Halloween per bambini (-8,4%), macchine per la pasta con i relativi accessori (-4,3%), stendibiancheria (-6,4%), prodotti per il make up (-10,0%), scarpe da ciclismo (-8,7%), pneumatici per la moto (-3,9%) e infine server NAS (-7,1%).



Sulla App è inoltre possibile vedere l’andamento del prezzo di un dato prodotto nel tempo. Se prendiamo, ad esempio, gli Apple AirPods di prima generazione – ovvero uno tra i prodotti in assoluto più cercati nel 2018 e nel 2019 - è possibile vedere come il prezzo sia attualmente crescente . L’App indica quando è stato raggiunto il prezzo più basso (99,99 euro) e consente all’utente di sapere se e quanto conviene aspettare per concludere l’acquisto.



Infine sulla App, così come sul sito web, è possibile impostare un proprio prezzo ideale per un dato prodotto e ricevere poi un alert quando il prezzo viene raggiunto. Tra i prodotti per i quali gli utenti hanno maggiormente richiesto questa funzionalità vi sono cellulari e smartphone (11,8%), sneakers (5,5%), televisori (5,2%), smartwatch (4,0%) e infine cuffie (3,2%). I tre prodotti per i quali è stato attivato maggiormente l’alert “prezzo ideale” sono gli Apple AirPods di seconda generazione, lo smartphone iPhone Xr e infine l’aspirapolvere Dyson Cyclone V11 Absolute . In generale, se consideriamo le prime dieci categorie per numero di attivazioni, il risparmio medio richiesto dagli utenti è stato pari al -13,8%.



Analisi del contesto - Mondo mobile: differenze tra utenti Android e iOS

Quali sono i prodotti che cercano maggiormente gli utenti Android e quali invece quelli prediletti dagli utenti iOS? Per gli utenti Android al primo posto troviamo le scarpe Dr Martens seguite da Google Home Mini, dalla Sony PS4 slim, dalle Adidas Stan Smith e infine da Fifa 2020. Anche per gli utenti iOS al primo posto vi sono le Dr Martens ma queste sono seguite poi da sei prodotti del brand di Cupertino, ovvero: gli AirPods 2, l’iPhone Xr, l’iPhone X, l’iPhone 7 e infine l’iPhone 6. Interessante notare come tra le preferenze di ricerche degli utenti Android vi siano nella top ten dei prodotti più cercati vari dispositivi Samsung (e nel dettaglio Samsung Galaxy S10 Plus, Samsung Galaxy A7,Samsung Galaxy A50 e Samsung Galaxy Note 9) a dimostrazione che se gli utenti Apple tendono a cercare prodotti e dispositivi di questo brand, gli utenti Android si comportano alla stessa maniera ma con Samsung.



Infine, interessante notare come per quanto riguarda iOS, la maggior parte degli utenti sia compresa tra i 25 e i 34 anni (31,1%) mentre per quanto riguarda Android la percentuale maggiore coinvolge la fascia di età tra i 35 e i 44 anni (30,6%); quasi identiche invece le percentuali di ricerche in entrambi i casi per uomo e donna (donne Android 44,1% e iOS 44,4%; uomini Android 55,9% e iOS 55,6%).



“In un mondo sempre connesso nel quale non esiste più differenza tra momenti dedicati agli acquisti e momenti non adatti, sempre più consumatori sfruttano ogni attimo a disposizione – nel tragitto per andare al lavoro o in università, sui mezzi pubblici o nel tempo libero – per acquistare online, consapevoli che online, molto spesso, i prezzi sono mediamente più bassi – ha commentato Fabio Plebani, Country Manager dell’Italia di idealo - E’ proprio per questo motivo che abbiamo deciso di investire maggiormente nella nostra App, per permettere al consumatore di risparmiare ovunque si trovi. Le App in generale, infatti, stanno vivendo un vero e proprio boom. La nostra nell’ultimo anno è crescita del +292,0% e siamo sicuri che anche nel 2020 la tendenza si manterrà in crescita.”