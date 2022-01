Il Carnevale si avvicina e, come di consueto, l'Ecomuseo Val Resia, in collaborazione con vari enti ed associazioni locali organizza il concorso creativo “E tu che babaz sei?”.



Il concorso prevede la realizzazione dei fantocci, "babaz” in resiano, che rappresentano il carnevale e che potranno essere realizzati con qualsiasi materiale (stoffa, plastica, fieno…) e di qualsiasi grandezza (dimensione umana, ma anche rispettando le dimensioni di una bambola).



Il concorso ha due categorie: adulti/associazioni e scuole. Sono previsti 3 premi per la categoria adulti/associazioni e 6 premi per la categoria scuole. I “babaz” realizzati dovranno essere posizionati sul territorio entro domenica 20 febbraio, per consentire alla giuria di poterli valutare. Per aderire all'iniziativa è necessario compilare la scheda di partecipazione da consegnare all’Ufficio ragioneria del Comune di Resia oppure da inviare a ecomuseo@comune.resia.ud.it entro venerdì 25 febbraio 2022.

Il modulo di partecipazione al concorso è scaricabile dal sito del Comune di Resia e dell'Ecomuseo.