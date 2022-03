E-van Educational, inclusione e integrazione di bambini e ragazzi

La giunta comunale di Fiume Veneto ha approvato un accordo di partenariato per la realizzazione di un progetto itinerante di attività ludiche per l’empowerment dell’adolescenza denominato “E-van Educational” proposto dalla Ascaretto Coop. Soc. Onlus, che si occupa della realizzazione di progetti e servizi per l’infanzia e l’adolescenza, promuovendo ed organizzando attività che favoriscono l’inclusione e l’integrazione di bambini e ragazzi di età compresa tra gli undici e i diciassette anni.



“Tra gli obiettivi dell’amministrazione comunale – dichiara l’assessore alle politiche sociali Donatella Azzaretti - rientra la promozione, incentivazione e sostegno di iniziative, attività e servizi a favore dell’infanzia e dell’adolescenza, anche collaborando con Enti, organizzazioni, associazioni e soggetti a vario titolo operanti nel terzo settore, per contribuire all’inclusione e all’integrazione sociale delle fasce di popolazione più deboli e prevenire comportamenti a rischio di discriminazione ed emarginazione.



Il progetto consiste nella promozione di attività ludiche e ricreative per l’adolescenza, attraverso attività di carattere dinamico e itinerante, gestite da un’equipe multidisciplinare, ovvero attività che si realizzano in forma itinerante, attraverso lo spostamento di un van fra i diversi territori comunali promuovendo e rafforzando la partecipazione delle fasce di minori più deboli o a rischio. L’iniziativa riveste una particolare importanza per le finalità e gli obiettivi generali che si pone, come promuovere l’individualità della persona, la coscienza di appartenere ad una comunità e la riappropriazione del diritto al gioco e del territorio dopo l’emergenza sanitaria.La pandemia – conclude l’assessore Azzaretti – ha generato importanti conseguenze sulla socialità tra le persone ed è per questo che vogliamo mettere in campo iniziative che mirino anche a recuperare i deficit che si sono creati.”Le attività si svolgeranno durante l’arco dell’anno preferibilmente all’aperto, in luoghi sensibili quali piazze, parchi pubblici e luoghi di interesse.per maggiori info: