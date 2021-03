E-work ricerca periti meccanici nel settore vetro

E-work, gruppo italiano specializzato nella consulenza, somministrazione di lavoro e gestione di soluzioni HR per grandi aziende e multinazionali, è alla ricerca, per conto di un’azienda leader del settore vetro con stabilimenti in Veneto, Friuli Venezia Giulia e Trentino, di cinque periti meccanici ed elettromeccanici da impiegare presso l’unità produttiva di San Vito al Tagliamento.



Ai periti ricercati è richiesta una minima esperienza in ambito produttivo ed è previsto il futuro inserimento in organico. Le risorse saranno inserite nei diversi reparti, a seconda delle esigenze aziendali e dal profilo professionale.



Tra i requisiti fondamentali, la qualifica o Diploma ad indirizzo meccanico, elettrico o affini, minima esperienza di produzione, capacità di lettura del disegno tecnico e/o schema elettrico e disponibilità a lavorare su turni/ciclo continuo. Il contratto sarà a tempo determinato con reali prospettive di inserimento in organico.



Per inviare le candidature scrivere a welcome.oderzo@e-workspa.it