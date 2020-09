Eataly presenta Trieste a domicilio

Mercoledì 30 settembre in occasione della presentazione ufficiale della App Trieste a domicilio che si terrà da Eataly, presso il Dehor esterno alla struttura di Riva T. Gulli 1 a Trieste, si svolgerà un evento gratuito aperto al pubblico: alle 18.30 direttamente dagli schermi televisivi e dalla trasmissione di grandissimo successo "Macete" si esibiranno i beniamini assoluti del pubblico Triestino (e non solo): Flavio Furian, Maxino ed Elisa Bombacigno (i Crampi Elisi). Tutto il pubblico è invitato a intervenire. In considerazione delle norme anti-covid che limitano l'accesso agli eventi pubblici, si consiglia la prenotazione dei posti a sedere (limitati) inviando una mail a: leviedellefoto@gmail.com.



Trieste a domicilio è un nuovo servizio che intende riunire in un'unica App consegne di food, spesa a domicilio, ma anche ritiro e consegna di ricette mediche e medicine, acquisto di servizi e informazioni turistiche proponendosi come un servizio di pubblica utilità per l'intera Città e i turisti.



Durante la giornata verrà presentato anche(Slovenia) con una degustazione gratuita. Estratto di foglie d’ulivo e ginepro del Carso. Sono i due elementi principali del primo London dry gin sloveno ideato da Tomaž Kavcic, chef (fresco di stella Michelin e recentemente intervistato da Gambero Rosso) del ristorante “Pri Lojzetu”, circondato dai boschi di Zemono, a pochi chilometri dal confine italiano.Partner di Trieste a domicilio è Sailpost di Eureka Società Cooperativa, la Posta Privata di Trieste da dieci anni al servizio delle Imprese, della Pubblica Amministrazione e dei privati che si propone di collegare l’esperienza digitale alla consegna reale di quanto ordinato, diminuire il più possibile il gap della distanza fisica tra cliente ed esercente, trasformare la catena di “trasmissione” in catena di “valore” per tutta la filiera legata a “Trieste a Domicilio”.