Eccellenza scientifica al centro della cerimonia della Sissa

A poco più di un anno dall’inizio della pandemia, la Sissa - Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati di Trieste si riunisce virtualmente per celebrare il nuovo anno accademico e guardare insieme al futuro.

Il nuovo piano di finanziamento del Consiglio Europeo della Ricerca e le prospettive per il mondo scientifico saranno infatti al centro della cerimonia. Tra gli ospiti interverranno Eveline Crone, vice-Presidente del Consiglio Europeo della Ricerca (ERC), e la Ministra dell'Università e della Ricerca, Maria Cristina Messa. L’Opening Ceremony si svolgerà mercoledì 31 marzo alle 11 su Zoom e sarà tramessa su Youtube.

“Il tema di quest'anno, l'eccellenza scientifica, coincide con il lancio del nuovo piano di finanziamento dell'ERC e sarà l'occasione per fare un bilancio dell'attività della Sissa negli ultimi anni in previsione degli investimenti del Next Generation Eu" commenta il Direttore Stefano Ruffo. Al suo discorso di benvenuto seguiranno i saluti di Manuela Santo, studentessa di dottorato in neuroscienze che ha da poco concluso il suo percorso in Sissa.

La cerimonia proseguirà, quindi, con l'intervento della Ministra Messa, e il seminario di Crone, professoressa di psicologia dello sviluppo neurocognitivo all’Università di Leiden e vice-Presidente dell'ERC, dal titolo “The European Research Council: Crossing Boundaries”. Crone presenterà le novità del piano di finanziamento dell'ERC, da poco approvato all'interno di Horizon Europe, il nuovo programma europeo per la ricerca e l'innovazione 2021-2027.

L’evento sarà l’occasione per conferire numerosi riconoscimenti al personale e agli studente e alle studentesse della Scuola. Saranno assegnati i premi per i 25 anni di servizio, per i servigi resi alla Sissa e un premio speciale del direttore. Saranno, inoltre, attribuiti i premi Lutman per la miglior tesi di PhD in Matematica e per la Miglior Tesi di Master in Comunicazione della Scienza, oltre ai Premi per le Miglior Tesi in Fisica e Neuroscienze.

L’Opening Ceremony si chiuderà con un brano dello spettacolo di Diana Hobel “Paolo Budinich e i paradossi dell'avventura” che ripercorre le imprese del fisico visionario e la nascita della Sissa; un salto nel passato e un auspicio per il futuro della ricerca.

La cerimonia si svolgerà su Zoom e sarà trasmessa su Youtube.