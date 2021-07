Eccidio della Valle del Bût, le cerimonie in ricordo delle vittime

La Comunità di montagna della Carnia, i Comuni della Valle del Bût e l’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia (A.N.P.I.) Comitato Provinciale e della Val Bût organizzano una serie di manifestazioni storico-culturali in occasione del 77° anniversario dell’Eccidio della Valle del Bût, in memoria dei tragici fatti accaduti il 21 e 22 luglio del 1944, che hanno visto la violenza delle truppe di occupazione nazifasciste costare la vita a decine di persone tra anziani, giovani, donne e bambini.



Gli appuntamenti a calendario si svolgeranno nell’arco di una settimana.



Domenica 18 luglio sarà la giornata dedicata alle commemorazioni, che inizieranno a Cercivento alle ore 10:30 con la deposizione della corona d’alloro presso il cippo per i partigiani caduti sul Ponte Gjai, alle 10:45 a Sutrio presso il monumento ai caduti del 21-22 luglio lungo il Ponte sul fiume Bût, mentre alle 11:00 a Paluzza, dopo la deposizione della corona d’alloro presso la lapide in Piazza XXI - XXII luglio e i saluti delle Autorità, si terrà la relazione ufficiale di Furio Honsell.



Mercoledì 21 luglio si svolgerà la commemorazione a Pramosio, con la deposizione alle 10.30 della corona d’alloro e la celebrazione della Santa Messa nella cappella della malga a suffragio delle vittime dell’Eccidio; la sera alle 21:00 ad Arta Terme nella Sale dal paîs, verrà proiettato il film “Monuments men” regia di George Clooney.Gli incontri culturali continueranno a Ravascletto giovedì 22 luglio alle ore 20:30 presso la sala eventi - sede della protezione civile con la proiezione del film “La guerra dei bottoni” regia di Christophe Barratier, mentre venerdì 23 luglio a Treppo Ligosullo dalle ore 17:30 presso la Galleria d’Arte Moderna “Enrico De Cillia” Federico Tenca Montini presenterà La dinastia dei Kraigher in Slovenia. Un secolo di storia slovena attraverso tre eccezionali biografie, seguirà l’inaugurazione dell’esposizione fotografica di immagini storiche conservate presso l’Archivio documentale e fotografico dell’A.N.P.I., Comitato Provinciale di Udine.L’appuntamento conclusivo si svolgerà a Paluzza sabato 24 luglio alle ore 17:00 presso la sala consiliare, dove verrà presentato il libro “La farina dei partigiani” a cura di Piero Purich e Andrej Marini.