Ecco Ideanatale, il piacere del regalo e dell’incontro

Anche quest’anno Ideanatale, la più grande e attesa fiera dedicata al regalo natalizio, non può che cominciare facendo un gran bel regalo, anzi due, ai suoi tantissimi visitatori: la gratuità dell’ingresso e di tutti gli eventi a programma.

Lavoro di squadra e importanti collaborazioni stanno alla base di questa fiera molto apprezzata e che nella sua lunga storia (31 edizioni non sono poche…) ha trovato il giusto equilibrio tra le esigenze e l’approccio commerciale degli espositori e i progetti-percorsi culturali perseguiti dagli organizzatori, vale a dire mettere assieme regalistica, grandi autori, letture, incontri, corsi di cucina e show cooking, laboratori e tante altre iniziative, anche solidali, da vivere in Fiera come esperienza personale che accompagna e avvalora l’acquisto. Anzi, molto spesso l’esperienza stessa di partecipazione agli eventi è già un regalo che ognuno di noi può fare a se stesso e agli altri.

Da giovedì 14 a domenica 17 novembre in Fiera a Udine, Ideanatale sarà “una sorpresa nella sorpresa” capace di accogliere e coinvolgere il pubblico con una grande proposta fatta di oggetti, idee, eventi, incontri, ospiti e l’atmosfera ideale per scegliere o realizzare con le proprie mani il regalo più giusto. In programma ci sono oltre 40 appuntamenti, tutti gratuiti.

I contenuti della manifestazione, originale “multi-proposta” che sa coniugare piacere del dono e rilancio dei consumi, e delle iniziative che ormai da anni l’accompagnano – in primis LibrInsieme e IdeaSolidale - contribuendone al successo, sono stati presentati oggi in conferenza stampa dall’Amministratore Unico di Udine e Gorizia Fiere Lucio Gomiero; intervenuti anche Gianluca Casali, Sindaco del Comune Martignacco, Elisa Battaglia, Assessore all'Istruzione, Pari opportunità, Politiche per il superamento delle disabilità del Comune di Udine, Maria Lucia Pilutti, Segretario Generale Camera di Commercio di Pordenone e Udine, Giulia Grion, Marketing Soci Banca di Udine main sponsor, Giovanni Pavan, Presidente Fondazione Pordenonelegge e Gian Mario Villalta, Direttore artistico Fondazione Pordenonelegge.

La magia di questo importante appuntamento fieristico, che non solo anticipa l’atmosfera natalizia, ma soprattutto previene la corsa snervante dell’ultimo minuto alla ricerca del regalo, sta quindi per diffondersi. L'edizione 2019, alla quale prenderanno parte oltre 150 espositori, ha tutti gli ingredienti per rinnovare gli ottimi risultati delle precedenti edizioni: grande soddisfazione degli espositori e alto indice di gradimento da parte del pubblico.

L’offerta espositiva è ampia e diversificata per vestire la casa e la tavola delle feste, per intrattenere gli ospiti, per affrontare l’inverno con tessuti e capi caldi e con accessori di tendenza, per giocare e divertirsi in famiglia e con gli amici… In Fiera, oltre agli acquisti per tutti i gusti e per tutte le tasche, si potrà prendere parte gratuitamente ad un ricco programma di incontri, eventi, dimostrazioni, corsi e laboratori per grandi e piccini.

21 edizioni per IdeaSolidale che valorizza il “Terzo Settore” promuovendone i prodotti, le esperienze e soprattutto i valori che lo rendono fondamentale nella comunità per la coesione sociale e il benessere delle persone. Attraverso le varie attività e gli oggetti realizzati, associazioni, cooperative sociali contribuiscono a una vera integrazione specie per quel che riguarda i soggetti più fragili. Queste persone trovano, infatti, nella manualità dell’artigianato e nella produzione di oggettistica creativa una ragione di valorizzazione e di identità sociale.

Chi di noi a Natale non sceglie un libro come regalo? Il libro resta l’oggetto più regalato dagli italiani a Natale perché nessuna cosa come il libro riesce a unire affettività, profondità di contenuto e bellezza. Anche su questo dato di fatto prosegue la collaborazione tra Fiera di Udine e Fondazione Pordenonelegge nella realizzazione della quinta edizione di LibrInsieme – Autori, Lettori, Editori, Librari.

Questi i principali appuntamenti nell’area eventi del padiglione 6: giovedì 14 alle 18 ‘Il passo del vento. Sillabario alpino', incontro con Mauro Corona. Venerdì 15 alle 17.30 ‘Valentino Ostermann. La vita in Friuli. Usi, costumi, credenze, pregiudizi e superstizioni popolari’, incontro con Gian Paolo Gri, Federico Rossi e Giovanni Santarossa. Sabato 16 alle 15.30 ‘Il senso del limite’ incontro con Gianni Zanolin. Sabato alle 17 ‘Educhiamoli alle regole. Istruzioni per crescerli responsabili e felici’, incontro con Andrea Maggi. Domenica 17 alle 15.30 ‘So che un giorno tornerai’, incontro con Luca Bianchini; alle 17 ‘Mio fratello Carlo’, incontro con Enrico Vanzina.

Appuntamenti clou, grandi autori e personaggi televisivi, ma non solo perché LibrInsieme è fatta anche di altri appuntamenti che ruotano attorno al libro nei suoi diversi generi: alcune tra le 15 case editrici presenti in Fiera al padiglione 6 proporranno incontri, presentazioni e letture per il piacere di stare insieme confermando o scoprendo che il libro resta uno dei regali più belli da fare e da farsi, perché regalando un libro regaliamo una parte di noi, un’emozione, una speranza, un progetto di vita, una prospettiva.

Regala uno skipass e una vacanza a km zero: la montagna del Friuli Venezia Giulia sarà tra gli espositori di Idea Natale per offrire al suo pubblico una proposta di regalo a km zero e a prezzi speciali solo nei giorni della fiera.

I sei poli della montagna del Friuli Venezia Giulia saranno presenti nel padiglione 8 con due postazioni, una dedicata al rilascio di tutte le informazioni turistiche utili a creare ‘la vacanza perfetta in Friuli Venezia Giulia’ e l’altra preposta all’emissione degli skipass a un prezzo promozionale, offrendo così la possibilità di regalare a chi si ama la neve vicino a casa. Solo nei giorni dell’evento fieristico sarà possibile, infatti, acquistare lo skipass giornaliero a data aperta al prezzo speciale di 28 euro (con un risparmio rispetto ai prezzi di stagione di 10,50 euro per adulto) valido in tutti i poli e in tutte le stagioni. Le migliori idee regalo per vivere al meglio il territorio del Friuli Venezia Giulia saranno illustrate dal personale di PromoTurismoFVG con il supporto dall’Associazione Maestri di sci italiani del Friuli Venezia Giulia, realtà consortili e reti di impresa della montagna, le maestranze di un artigiano del legno e alcuni degli aderenti della Strada del Vino e dei Sapori, che si occuperanno della vendita e della somministrazione di alcuni dei prodotti tipici della regione.

Idenatale non può tralasciare i più piccoli con giochi, giocattoli, libri e racconti di fiabe, abbigliamento e anche intrattenimento e divertimento nell’area Baby Parking del padiglione 6, servizio gratuito pensato anche per il divertimento dei più piccoli e la tranquillità dei genitori nella visita agli stand per scegliere i regali.

Natale è anche la tavola delle feste che ogni giorno a Ideanatale diventerà un vero e proprio laboratorio di cucina con dimostrazioni, concorsi, show cooking, suggerimenti e prelibatezze grazie alla professionalità e all’esperienza degli chef dell’Associazione Cuochi Udine e alla collaborazione delle giovani leve delle scuole alberghiere. Dai prodotti tipici del territorio come il frico, la trota, il maiale, l’olio evo, le mele e i classici biscotti di pasta frolla con un occhio attento anche al Gluten Free, il Natale a tavola sarà interpretato dalla tradizione all’evoluzione di un piatto.

Ma il “piatto forte” del programma curato dall’A.I.C. sarà il Concorso Mistery Box per realizzare una ricetta con l’obbligo di utilizzo degli ingredienti contenuti appunto nella “Mystery Box”. Proprio come in tv, uno spettacolo da non perdere, declinato nelle varianti Professional, Allievi Scuole Alberghiere e per la prima volta anche Family dove una coppia, marito e moglie, mamma e figlio o semplicemente due amici si mettono in gioco mentre il tempo scorre velocemente…

Si parte quindi giovedì 14 novembre con stand aperti dalle 15. I saluti delle autorità, con il brindisi e la visita degli stand alla presenza alla presenza dell’Assessore Regionale alle attività produttive e turismo Sergio Emidio Bini, sono in programma nella giornata di venerdì 15 novembre, alle 11.30, al padiglione 8.

Gli orari per visitare Ideanatale: giovedì 15-20: venerdì, sabato e domenica 9.30 – 20.

Usa l’autobus: anche in occasione di questa manifestazione fieristica, saranno attivi i collegamenti tra la città di Udine e il quartiere fieristico utilizzando la linea 9/F – Autoservizi Saf Fvg.