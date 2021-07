Ecco il nuovo direttore regionale dei Vigili del Fuoco

Oggi si è insediato il nuovo direttore regionale dei Vigili del Fuoco, l’ingegner Fabrizio Piccinini. Nato nel pavese nel 1961, si è laureato in architettura al Politecnico di Milano e in ingegneria all’Università di Pavia; è entrato nel Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco nel 1990.

E’ stato comandante di Piacenza, Lecco, Pavia (assumendo contemporaneamente per un periodo la reggenza prima del comando di Cremona e poi di quello di Lodi), Ravenna e Biella. Promosso dirigente superiore gli è stata affidata la responsabilità del comando di Bergamo per poi passare alla guida del comando di Genova, dove ha coordinato i soccorsi del tragico crollo del Ponte Morandi. Da giugno 2020 a oggi è stato Comandante dei Vigili del fuoco di Milano.

Nominato dirigente generale dei Vigili del fuoco l’8 luglio 2021 è stato designato a guidare la Direzione regionale del Friuli Venezia Giulia. Piccinini, nell’esprimere la propria soddisfazione per il nuovo incarico, assicura il massimo impegno per mantenere standard elevati nella attività che i pompieri offrono in Fvg.