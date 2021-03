Ecco il park Dante e il nuovo murales dedicato a Pordenone

“Un'area di sosta che serviva a cui abbiamo unito la riqualificazione degli spazi urbani e la valorizzazione degli artisti pordenonesi, in questo caso giovanissimi”. Con questa sintesi il sindaco Alessandro Ciriani ha accompagnato il taglio del nastro del nuovo parcheggio Dante da 32 posti, caratterizzato dal grande murale dedicato a Pordenone dell'artista Marco Gortana, in arte Marqusart. Il nuovo park realizzato da Comune e Gsm si trova nell'omonimo viale, al semaforo con piazza Risorgimento, e sorge nell'area dove c'era l'ex caserma dei vigili del fuoco.

“La tariffa – ha spiegato l'assessore Cristina Amirante – è di 1,20 euro per quest'anno (quindi agevolata rispetto al ticket standard di 1,40 euro per le strisce blu su strada, ndr), poi valuteremo. Alcuni posti sono per gli abbonati, pensando in particolare a chi abita nelle vicinanze e non ha un posto auto. Non manca, ovviamente, lo stallo riservato ai disabili”.

Per Ciriani è “un parcheggio che serviva per dare un polmone di sosta in più ai cittadini, soprattutto tenendo conto della rivitalizzazione della città. A ciò abbiamo unito la volontà di valorizzare gli artisti pordenonesi. Si mette così assieme architettura, urbanistica, riqualificazione degli spazi dal punto di vista funzionale ma anche estetico”.

“Un'opera di street art – ha spiegato l'autore del murale - realizzata con i “tratto marquer”, un omaggio alla mia città natale, con tutti i suoi punti chiave. Ringrazio l'amministrazione comunale per questa opportunità”.

“Un'area di sosta in più – ha commentato il presidente di Gsm, Antonio Cosnorti - realizzata anche anche nel contesto dei tanti interventi di riqualificazione messi in campo dal Comune. In tal modo abbiamo anche sistemato uno spazio in centro città che prima non era mantenuto in maniera adeguata”.