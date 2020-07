Ecco il premio FvGreen

Sensibilizzare maggiormente l'opinione pubblica sui temi legati all'ambiente e alla crescita sostenibile. È questo l'obiettivo del Premio FVGreen che la giunta regionale, su proposta dell'assessore Fabio Scoccimarro, ha approvato nel corso dell'ultima seduta dell'esecutivo.

L'iniziativa rientra nell'ambito delle attività che l'assessorato fino ad oggi ha messo in campo per la diffusione di informazioni accessibili al pubblico destinate all'educazione e alla tutela dell'ambiente, con l'obiettivo non solo di ridurre - fino all'annullamento - i rifiuti destinati allo smaltimento, ma anche per la creazione ed espansione di una cultura orientata alla ricerca di strategie per lo sviluppo sostenibile.

A breve sarà istituita una commissione, composta da personale della Direzione centrale Ambiente e da uno o più esterni, esperti in tematiche legate all'energia e all'innovazione tecnologica, reclutati nel mondo accademico. A loro sarà assegnato il compito, congiuntamente all'assessore stesso, di vagliare le soluzioni pervenute, tese alla crescita sostenibile, ritenute più meritevoli e quindi di premiarle.

"L'iniziativa, declinata in progetti diversificati per macrocategorie - spiega l'assessore Scoccimarro - sarà aperta a enti ed aziende, sia pubblici che privati, nonché ad associazioni di varia natura, e si concluderà con la consegna del Premio FVGreen nell'ambito di un evento ad hoc programmato per il 2021. Entro la fine dell'anno, invece, verranno consegnati gli attestati a quanti presenteranno i progetti in concorso".

Anche le scuole saranno coinvolte attivamente. "Per l'ideazione e la realizzazione materiale del premio, che dovrà essere in ogni caso il prodotto di attività di riciclo - chiarisce l'esponente dell'esecutivo - intendiamo coinvolgere gli istituti tecnici e artistici della regione; alla scuola e ai ragazzi che avranno prodotto il miglior lavoro verrà consegnato loro un riconoscimento".