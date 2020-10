Ecco il progetto per piazza Ursella a Lignano

Nell’ultima riunione di Giunta dei giorni scorsi, l’Amministrazione comunale di Lignano Sabbiadoro ha deliberato sull’adozione del progetto definitivo per la Realizzazione dei Lavori di riqualificazione ed arredo urbano di Piazza Ursella e delle vie limitrofe.

Il progetto è stato predisposto dall’RTP formato dallo Studio Architetti Avon Associati, Parcianello & Partners engineering srl, geol. dott. Sergio Bartolomei, ing. Marco Pontin, ing. Luca Zanon, GMS Studio Associato, arch. Giada Saviane, per un importo complessivo di euro 2.307.450,00 euro.

“Nonostante tutte le difficoltà del momento presente – ha commentato il sindaco Luca Fanotto -, siamo contenti che si riesca a procedere celermente verso la realizzazione di questo importante intervento, che sarà la concretizzazione di un altro fra i più rilevanti punti del programma di mandato e che permetterà, dopo la stazione delle corriere e la riqualificazione del Cinecity, di costituire un ulteriore tassello per la valorizzazione dell’intero comparto City”.