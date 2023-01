Ecco il programma del Gruppo micologico di Ronchi

E' stato presentato nei giorni scorsi, dal direttivo del Gruppo micologico di Ronchi dei Legionari, il programma delle attività sociali per l’anno 2023.

Si parte il 6 febbraio con un corso di preparazione al colloquio per il rilascio del patentino, della durata di 20 ore; ricordiamo che il patentino è richiesto in tutta la regione per la raccolta dei funghi spontanei. Quindi, prenderà il via un corso avanzato di micologia che si svolgerà in 18 serate, con l’ausilio di diapositive e funghi dal vivo, nel periodo autunno-inverno, ma anche un corso di botanica e determinazione floristica che si svilupperà su 8 incontri.

Il gruppo presieduto da Elvio D'Orlando ha organizzato, già nei mesi passati, numerose conferenze sulla micologia, la botanica e l’ecologia. Un incontro, poi, sarà dedicato al tema delle “Malattie infettive e non, trasmesse da morso di zecca”, protagonista il professor Maurizio Ruscio, uno dei massimi esperti della materia.

Sono inoltre previste escursioni naturalistiche e uscite a funghi, mentre non mancheranno i momenti conviviali. Per informazioni e iscrizioni gli interessati possono scrivere a gruppo.micologico.acli.ronchi@gmail.com.

Sono tante le iniziative messe in cantiere nel corso dell’anno dal sodalizio presieduto da D'Orlando. Iniziative dedicate anche alla botanica, ma anche gite ed escursioni in giornata che prediligono i temi della natura e dello stare assieme in amicizia.

E su questa strada si proseguirà anche nel futuro, con attenzione alla formazione dei micologi e all'aggiornamento costante della loro preparazione. Nei mesi scorsi è stato confermato alla presidenza Elvio D'Orlando che è affiancato dal vicepresidente, Ramiro Gerin, dal tesoriere, Giorgio Bonetti e dal segretario, Renata Turro.

Consiglieri sono Nicola Fosso, Silvano Lonzar ed Elio Tomasini, mentre compongono il collegio dei revisori dei conti il presidente, Giuseppe Trimarchi, assieme a Paola Boscarol e a Mauro Sera.