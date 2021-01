Ecco il responso del Pignarul Grant di Tarcento

Accesi alle 18 in punto in tutta la Conca tarcentina i dieci fuochi epifanici, rimandati quest'anno a causa delle disposizioni anti-covid che vedevano il Fvg in zona rossa il 6 gennaio.

Tradizione rispettata, dunque, anche se posticipata di qualche giorno. La celebrazione, dalle origini antichissime, purificatorie e propiziatorie, è iniziata con una suggestiva fiaccolata, seguida da un minuto di silenzio in ricordo delle vittime del Coronavirus.

Appena si sono alzate le fiamme e la grande pira epifanica - realizzata dagli alpini di fronte al Castellaccio - ha iniziato a sprigionare calore e fumo, è arrivato l'atteso responso per il 2021 del Vecchio Venerando.

"Miglioramenti ci saranno solo dopo Pasqua" ha spiegato il vaticinatore Giordano Marsiglio. "Avremo ancora qualcosa da patire, circa mezzo anno, ma inizieremo a uscirne dopo Pasqua. Marzo sarà un mese più difficile rispetto a quello dello scorso anno. La gente, però, deve iniziare ad aiutarsi di più", ha sottolineato il saggio. "Bisogna pensare in particolar modo ai giovani, che hanno bisogno di essere aiutati e acculturati. Biosgna aiutarsi a vicenda".

L'evento si è svolto in assenza del pubblico e nel rispetto di tutte le normative vigenti. Oltre alla stampa accreditata e al presidente della Pro Loco, Nazareno Orsini, erano presenti anche alcune autorità, tra le quali il sindaco di Tarcento Mauro Steccati, il presidente del Consiglio regionale del Fvg, Piero Mauro Zanin e il consigliere regionale Edi Morandini.