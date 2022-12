Ecco l'albero di Natale all'uncinetto di Ronchi

L'appuntamento è per giovedì 8 dicembre, alle 10, in piazza Oberdan, a Ronchi dei Legionari. Dopo mesi e mesi di lavoro, infatti, sarà inaugurato l'albero di Natale all'uncinetto, creazione unica nel suo genere in tutta la regione.

Il rivestimento, quello che raccoglie qualcosa come 3.200 piastrelle realizzate da una settantina di donne e da un uomo, è stato posizionato questa mattina, con l'ausilio di un'autoscala, direttamente dal sindaco, Mauro Benvenuto che, anche questa volta, non ha perso l'occasione per essere vicino a chi lavora e fa del bene per la sua comunità.

L'albero sarà benedetto dal parroco di San Lorenzo, monsignor Ignazio Sudoso. Un albero unico nel suo genere, con una base di oltre 4 metri ed alto 9 metri e mezzo. La struttura che Sca Montaggi ha realizzato è interamente in acciaio e, come detto, sarà qui che hanno trovato posto migliaia e migliaia di piastrelle ad uncinetto. Un lavoro certosino e appassionato che, nei mesi scorsi, ha trovato l’appoggio della Pro Loco e dell’amministrazione comunale che hanno “sposato” questo progetto e lo hanno reso concreto.