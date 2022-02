Ecco l'atlante 'Amo Fvg' che promuove la didattica ambientale

L'Atlante per l'educazione ambientale 'Amo il Friuli Venezia Giulia' è il primo volume della collana Amo Italia che concretizza un progetto editoriale che offre come nuova chiave di lettura dell'educazione ambientale la conoscenza del proprio territorio, inteso come ecosistema, per poter agire comportamenti virtuosi di salvaguardia del patrimonio floro-faunistico e paesaggistico. L'iniziativa ha avuto ampio successo non solo in regione ma anche all'estero, ad esempio in Slovenia, e pone la nostra regione e Arpa all'avanguardia nelle attività educative in campo ambientale".

Questo in sintesi il concetto espresso dall'assessore regionale alla Difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, Fabio Scoccimarro, rispondendo oggi in Aula a un'interrogazione sulla recente pubblicazione curata da Studio Dispari, realtà editoriale che ha all'attivo una collaborazione pluriennale con il Corriere della Sera e i più grandi editori nazionali, autore anche del volume "Io sono Greta", il manifesto della sostenibilità del movimento giovanile legato a Greta Thunberg.

"I contenuti sono stati realizzati con esperti di storia e geografia provenienti dalla Regione Friuli Venezia Giulia, successivamente validati con un processo durato circa tre mesi, sia dalle strutture della Regione che da Arpa, relativamente alla validità scientifica - ha detto Scoccimarro -. La Regione è la prima in Italia a pubblicare il testo di cui detiene la proprietà e al quale, in totale autonomia, potrà apportare aggiornamenti, variazioni, ristampare anche digitalmente, nonché distribuire la pubblicazione alle scuole del territorio regionale, anche nelle altre lingue ufficiali della nostra regione".

"Quando si utilizzano risorse pubbliche, non si può essere superficiali". È il commento del capogruppo del Patto per l’Autonomia, Massimo Moretuzzo, in riferimento all’Atlante. "Un’iniziativa

certamente lodevole – prosegue Moretuzzo –, ma con così tante inesattezze da vanificarne il fine didattico".

"La pubblicazione – finalizzata alla divulgazione, informazione ed educazione ambientale a partire dalla conoscenza del proprio territorio, inteso come ecosistema – presenta un’introduzione storica, infarcita di sciocchezze clamorose. Secondo lo Studio Dispari di Milano, responsabile del progetto grafico e della realizzazione editoriale, il Friuli Venezia Giulia (senza trattino), solo per citare gli strafalcioni più evidenti, è composto da due regioni diverse il cui confine è fissato in modo approssimativo; è nato oltre 2 mila anni fa (in base a quale documento o ragionamento?); confina, a ovest, con l’Italia…", spiega Moretuzzo, che, in merito alle molte imprecisioni, ha interrogato l’assessore Scoccimarro.

Discutibile la risposta. "L’assessore ha informato l’Aula che i contenuti della pubblicazione sono stati realizzati con esperti di storia e geografia provenienti dalla regione, validati con un processo durato circa tre mesi, sia dalle strutture della Regione che da Arpa – continua il capogruppo del Patto per l’Autonomia –. Evidentemente non erano poi così esperti e chi ha controllato è stato superficiale. Poiché la Regione detiene la proprietà del testo, si attivi subito per correggere gli incredibili errori contenuti, nel rispetto del denaro pubblico speso e considerando la finalità didattica dello stesso testo".