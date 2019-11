Ecco perché Pordenone è la città più sicura

Pordenone, stando alle classifiche, è la città più sicura d’Italia. E ha tutta l’intenzione di restare sul primo gradino del podio. L’amministrazione della città sul Noncello ha rafforzato, e continua a farlo, non solo la polizia locale su diversi fronti, dalle risorse umane alle dotazioni tecnologiche, ma ha anche puntanto sugli steward urbani.

“Il Comune - spiega l’assessore alla Sicurezza, Emanuele Loperfido - è di supporto alle forze dell’ordine alle quali spettano il lavoro e i compiti maggiori, non solo con la polizia locale. Proprio in questi giorni abbiamo pubblicato il nuovo bando per gli steward urbani. A differenza del passato, il servizio sarà reso più stabile”.

Il Comune, primo in Friuli-Venezia Guilia a utilizzare questa figura, ha pubblicato un bando da 158mila euro (102mila dei quali provenienti da un contributo regionale) grazie al quale il servizio sarà finanziato, a differenza del passato quando il progetto veniva rinnovato di volta in volta, per un periodo di un anno e mezzo.

“Il monitoraggio del territorio - continua Loperfido - sarà così più continuo e potremo calibrarlo a seconda delle esigenze e della stagionalità. In inverno, per esempio, queste 8 persone sono utlizzate all’uscita dei luoghi di lavoro, soprattutto degli esercizi commerciali, e lungo gli itinerari più bui e solitari, mentre in estate sono impiegati di più nei parchi. Tutto ciò per fare da deterrente e per dare una maggiore percezione di sicurezza”.

In passato, gli steward hanno segnalato alle forse dell’ordine situazioni poco chiare dando il via a indagini, sono stati testimoni di reati, hanno individuato i luoghi di spaccio.

“Gli steward - sottolinea l’assessore - svolgono una funzione importante e costante, anche se non eclatante. Formati in maniera specifica, sanno riportare ciò che vedono senza intervenire in prima persona”.

Oltre a questo servizio, negli ultimi anni il Comune ha potenziato la polizia locale.

“Quando ci siamo insediati - aggiunge Loperfido - abbiamo trovato un comando con pochi agenti e con un’età media avanzata. Per questo abbiamo riorganizzato il corpo, assumendo 10 unità e così da 48 agenti siamo passati agli odierni 56, comandante compreso. Inoltre, abbiamo puntato, e punteremo ancora, sulla tecnologia. Abbiamo realizzato la nuova centrale operativa, capace di smistare le chiamate a seconda della tipologia delle segnalazioni, efficentato il sistema di videosorveglianza (vedi l’articolo in pagina, ndr) e dotato gli agenti di bodycam. Per il futuro, abbiamo stanziato le risorse per l’acquisto di due nuovi automezzi e di due scooter e attendiamo la sperimentazione nazionale del taser per poi adottarli nel 2020 e darli in uso a chi compie il servizio sul territorio. Infine, visto che abbiamo ringiovanito la struttura, rafforzeremo la presenza degli agenti su strada, soprattutto per intevenire sugli incidenti e per controllare maggiormente il rispetto del Codice della strada, a partire dal fronte dalla sosta degli autoveicoli. L’obiettivo in prospettiva è di far crescere nel cittadino il rispetto delle regole, anche con l’intervento formativo nelle scuole”.