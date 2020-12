Eclissi totale di Sole in streaming

Spettacolo mozzafiato, lunedì 14 dicembre, con l'eclissi totale di Sole che, anche se non sarà visibile dall'Italia, sarà trasmessa online dal Cile. Le varie fasi dell'eclissi totale di Sole saranno raccontate via web da Passione Astronomia, grazie alla presenza in loco dell'astrofisico Daniele Gasparri con la sua strumentazione osservativa. La diretta comincerà a partire dalle 15:15 (gli orari sono da intendere sempre italiani) e durerà fino alle 18:45 circa.

L'eclissi comincerà alle 15:41, l'inizio totalità è previsto alle 17:03, la fine della totalità alle 17:05, per consludersi alle 18:31.

Interverranno vari ospiti tra cui, l'astrofisico Umberto Battino, l'astrofotografo Stefano Maraggi e Tommaso Nicolò, quest'ultimo laureato in biologia con una tesi sperimentale in astrobiologia.

La copertina dell'evento è stata realizzata da Rosa Tedesco, Graphic & Visual Designer.