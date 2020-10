Eco-Bonus, istruzioni per l'uso

Il Rotary Club di San Vito al Tagliamento ha organizzato per martedì 6 ottobre alle 18 all'Auditorium del Centro Civico, un convegno su un tema di grande attualità, ovvero Eco-Sisma Bonus 110% istruzioni per l'uso. Le opportunità, le scelte, le occasioni spiegate semplicemente al Cittadino…

La materia è apparentemente complessa, ma di grande interesse: questa legge, infatti, garantisce ottime opportunità d’intervento per il rinnovamento di un patrimonio edilizio che, come quello italiano, è senza dubbio datato e, in particolar modo, energivoro.

L'intento dell'Associazione sanvitese è quello di fornire alcune indicazioni per approcciarsi alla materia in modo consapevole, grazie al contributo di una serie di autorevoli relatori che inquadreranno le problematiche sotto più punti di vista. Con l'onorevole Luca Sut, capogruppo X Commissione Camera dei Deputati (Attività produttive, commercio e turismo) si analizzeranno gli aspetti legislativi della norma; con Valerio Pontarolo - presidente commissione " Cantiere 4.0" Ance Roma, presidente Polo Tecnologico Pordenone e presidente Pontarolo Engineering Spa - si verificheranno le opportunità concrete di realizzare simili interventi; con Cecilia Bavera (responsabile commerciale Divisione territoriale Veneto e Nord Est – Banco Bpm) si andranno a considerare le possibilità che il credito bancario offre ai propri clienti e, infine, con Stefano Lena si coglieranno le opportunità tecniche della legge.

Il convegno gode del Patrocinio del Comune di San Vito al Tagliamento e degli ordini degli Architetti e Ingegneri della Provincia di Pordenone. Un'occasione, in definitiva, di confronto e divulgazione, dalla parte del cittadino.